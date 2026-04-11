Başaran Aksu'ya destek açıklaması yapmıştı: Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Doğukan Akan tutuklandı!

Bağımsız Maden-İş Sendikası örgütlenme uzmanı Doğukan Akan, Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu’ya destek açıklamalarının ardından tutuklandı.

Akan, sendika adına yapılan açıklamada Başaran Aksu’yu sahiplenen ifadeler gerekçe gösterilerek Soma Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Akan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"GÜCÜNÜZ HANGİ BİRİMİZE YETECEK?"

Akan’ın gözaltına alınmasına ilişkin Umut-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Holdinglerin teşhiri mevcutlu tutulma sebebi!

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Doğukan Akan, dün sendika adına yapılan açıklamada Başaran Aksu'yu sahiplenen ifadeleri bahane edilerek gözaltına alındı! Doğukan Akan bu gece mevcutlu tutularak yarın Savcılığa çıkarılacak.

Başaran Aksu'ya sahip çıkan, omuz veren her bir işçi, emekçiyi gözaltına mı alacaksınız? Gücünüz hangi birimize yetecek?

Doğukan Akan'ı derhal serbest bırakın!”