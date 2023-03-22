Başarır ve Türkkan'ın fezlekeleri Genel Kurul'da görüşülecek

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:54

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:54

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verilen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki raporlar, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere gündeme alındı.

Başarır ve Türkkan, Genel Kurul'da sözlü savunma yapabilecekleri gibi savunmalarını yapmak üzere başka bir milletvekili de tayin edebilecekler.

Eğer Genel Kurul'da milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alınırsa sonrasında yargı süreci başlayacak.