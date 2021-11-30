Başarır'dan Soylu'ya sert sözler: Bir günde 4 polis yaşamına son verdi

30 Kasım 2021 Salı, 13:26

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, artan polis intiharları ve bir günde yaşanan 4 polis intiharlarını meclis gündemine taşıdı.

Son günlerde hızla artan polis intiharlarına dikkat çeken CHP’li Başarır, “Geçtiğimiz 27 Kasım günü ne yazık ki bir günde 4 polis memurumuzun intihar etmesi hepimizi üzüntüye boğmuştur. Polislerimiz, diğer kamu personellerinde olduğu gibi kendilerine iktidar tarafından söz verilen 3600 ek göstergeyi alamamışlardır. Yoğun çalışma şartları altında görev yapan siyasi, psikolojik ve ekonomik baskıya maruz kalan polislerimizin daha fazla intihar etmemesi için acilen gerekli önlemler alınmalıdır” dedi.

"SBK’NIN UÇAĞIYLA GEZİP DOLAŞACAĞINA POLİSLERİMİZE SAHİP ÇIK"

Kendi seçim bölgesinde bir AKP milletvekilinin polis memurlarına şerefsiz dediğini ve yine bir AKP ilçe başkanı tarafından hakarete uğrayarak bir polis memurunun intihar ettiğini hatırlatan CHP’li Başarır, “İçişleri Bakanı, kendi bünyesinde görev yapan, hakarete uğrayan ve hatta bu sebeple intihar eden polisleri bile koruyamamaktır. İçişleri Bakanı, kara para aklama suçuyla yargılanmakta olan Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağıyla gezip dolaşacağına bir an önce asli görevi olan polislerimize sahip çıkmalıdır” sözlerini ifade etti.

CHP’li Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle vermiş olduğu soru önergesinde şunları belirtti:

“Son günlerde kamuoyuna yansıyan, kamu güvenliğini sağlamakla görevli olan polis memurlarımızın intiharlarına ilişkin sayı giderek artmaktadır. Pandemi içerisinde yoğun çalışma şartlarında görev yapan ve haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılmadığı polis memurlarının 2021 yılındaki intihar sayısı 100’ü geçmiştir. Artan polis intiharlarına ilişkin CHP grubu olarak polis intiharlarının araştırılmasına yönelik araştırma önergesi verilmiş ancak bu önerge AKP-MHP oylarıyla reddedilmiştir.

Daha 3 gün önce İstanbul ilimizde 27 Kasım 2021 günü; Darıca Çocuk Büro Amirliği’nde görevli polis memuru, Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru ve Üsküdar Toplum Destekli Şube Müdürlüğü’nde çalışan görevli polis memurunun intihar etmesi tüm kamuoyunu üzüntüye boğmuştur. Yani bir günde yalnızca bir ilimizde 4 polisimiz intihar etmiştir. Zor çalışma şartları altında görev yapan polis memurlarımızın, siyasi, psikolojik, ekonomik baskılara maruz kalarak intihar sayılarının artması endişe verici hale gelmiştir.”

Açıklamalarına yer vererek şu sorularının yanıtlanmasını istedi:

1- Polis memurlarımızdaki intihar vakalarının neden arttığına ilişkin herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları ne olmuştur? Yapılmamışsa böyle bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz?

2- Polislerimizin ağır çalışma şartları içerisinde görev yapması ve ülkemizin ekonomik buhran içerisinde olması artan bu intihar olaylarına etken değil midir?

3- Son 10 yılda yıllar itibariyle kaç polis memurumuz intihar etmiş ve kaç polis memurumuz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır?

4- İçişleri Bakanlığı görevine geldiğinizden bugüne kadar kaç polis memurumuz mobbinge uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştur?

5- Son yıllarda artan polis intiharlarından kendinizi sorumlu tutuyor musunuz?