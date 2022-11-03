Başevirgen: İktidar KKM sahiplerine 994 milyar lira kıyak geçti!

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:35

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen iktidarın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin söylediğinin aksine, maliyeti 40 milyar lira civarında olan ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi dilimi güncellemesi yapmaktan kaçındığını, buna karşılık Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap sahiplerine 994 milyar liralık vergi istisnası ve muafiyet tanındığını söyledi.

“KKM ÖDEMELERİ 200 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI”

Bekir Başevirgen yaptığı açıklamada, “Kur farkı için mart ayından eylül ayı sonuna kadar Hazine ve Merkez Bankası tarafından toplamda 170 milyar lira ödendi. Bu sürede Hazine’nin yaptığı kur farkı ödemesi 85 milyar liraya ulaştı ve ek bütçeye konulan 40 milyar liralık ödeneğin iki katını aştı. Merkez Bankası dövizden KKM’ye geçenlere yapılan kur farkı ödemelerini kamuoyundan ve TBMM’den saklıyor. Merkez Bankası’nın en az hazine kadar ödeme yaptığı varsayıldığında KKM kur farkı ödemeleri şu ana kadar 170 milyara, şirketlere tanınan kurumlar vergisi ve şahıslara sağlanan stopaj muafiyetleri de hesaba katıldığında 200 milyar liranın üzerine çıkıyor” diye konuştu.

“İŞÇİ VE EMEKÇİLER DİLİM DİLİM SOYULUYOR”

Diğer yandan, ülkeyi ödedikleri vergilerle ayakta tutan çalışanların, gelir vergisi oranlarının yüksekliği ve vergi dilimi miktarlarının düşüklüğü nedeniyle ciddi gelir kaybına uğradığını ifade eden Başevirgen, “Yüksek enflasyon nedeniyle büyük alım gücü kaybı yaşayan işçilerin, eline geçen net ücretler de artan vergi ve kesinti yükü nedeniyle düşüyor. 2000 yılında gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi asgari ücretin 21 katı iken bugün 4,9 katına indi. Yani yurttaşların sofrasından ekmeği çalınıyor, işçiler, emekçiler dilim dilim soyuluyor. İktidar sadece seyrediyor. Vergi dilimi düzenlemesinin bir an önce yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR, VERGİ GELİRİNİN YÜZDE 4’Ü KADAR MALİYETTEN KAÇINIYOR”

İşçi ve işveren sendikalarının da yaşanan sıkıntıları Erdoğan’a ilettiklerini söyleyen Başevirgen, “İşçi kesimi bu çarpıklığın giderilmesini talep etti. Ama iktidar bu taleplere kulaklarını tıkadı. Bakan Nebati ‘Bize maliyeti çok’ diyerek kestirip attı. Oysaki 2023 bütçesine öngörülen KKM hesap sahiplerine yapılan vergi istisnaları ve muafiyetleri kapsamında, gelecek yıl 443,4 milyar lira gelir vergisinden, 280,8 milyar lira kurumlar vergisinden, 161,8 milyar lira KDV’den, 45,8 milyar lira ÖTV’den, 62,3 milyar lira diğer vergilerden olmak üzere vazgeçilen vergi geliri toplamı 994,3 milyar lira olacak. Küçük bir kesimin menfaati için bu gelirden vazgeçen iktidar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi dilimi düzenlemesi için feragat ettiği bu gelirin sadece yüzde 4’lük kısmı kadar bir maliyetten kaçınıyor. Hatta bu miktarı, yandaş şirket ve müteahhitlerin vergi borcundan tek kalemde silebiliyor” dedi.

“HALK TERCİHLERİN BEDELİNİ ÖDETİR”

İktidarın önceliklerini doğru belirlemesi, sözde halka vaatte bulunup uygulamada belli bir kesime hizmet etmeyi bırakması gerektiğini ifade eden Başevirgen, “Bu ülkenin, halkın ekonomik sorunlarını çözecek kaynağı var. Yeter ki iktidar bu kaynakları vergisini ödeyen halk için mi, yoksa vergi ödemeyip buna rağmen parasına para katan bir kesim için mi kullanacağının tercihini doğru yapsın. İktidar 85 milyon yerine küçük bir zümreye hizmet etmeyi sürdürürse bu halk, yapılacak ilk seçimde şu ana kadar yaptıkları tercihlerin bedelini ödetir” diye konuştu.