Başhekime darp iddiası: Güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

15 Nisan’da Derik Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi.

T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi.

Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı, odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı.

Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E.’ye ev hapsi verildi, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Darp iddiasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Görüntüde, odaya girenler ile başhekim arasında arbede yaşandığı, kurumda bulunanlar araya girmesiyle şahısların dışarı çıkartıldığı yer aldı.