Başhekimin aracına silahlı saldırı

Diyarbakır‘daki Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Halim Güler, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Güler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

AA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 23:43
Başhekimin aracına silahlı saldırı
Abone Ol google-news

Diyarbakır’da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler’in Sur ilçesinde seyir halindeki otomobiline, Çarıklı Mahallesi mevkisinde bir motosikletten silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güler, saldırıdan yara almadan kurtulurken, araca iki kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Polis, motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


diyarbakır haberleri silahlı saldırı haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler