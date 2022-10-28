Başı damperin arka kapağına sıkışan kamyon şoförü yaşamını yitirdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonundaki molozun bir bölümü boşalmayınca damperdeki yükü kontrol etmek isteyen Adil Yücedağ (47), arka kapağın aniden kapanması sonucu başı sıkışarak yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boş araziye öğle saatlerinde moloz getiren Adil Yücedağ, kamyonun damperini kaldırdı.
Ancak molozun bir bölümü boşalmayınca yakındaki iş makinesi operatörü Ali Haydar S.’den (33) yardım istedi.
Yücedağ, damperdeki durumu kontrol ederken, arka kapak aniden kapandı. Bu sırada Yücedağ’ın başı sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, 3 çocuk babası Yücedağ'ın öldüğünü belirledi.
Olayın ardından fenalaşan iş makinesi operatörü Ali Haydar S., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Maden faciasında yeni gelişme
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- O liste nasıl hazırlanıyor