Felaket son anda önlendi: Damperi açık kamyon 'üst geçide' çarptı!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:57

Gemlik ilçesi Bursa-Yalova yolu üzerinde 16 MDL 56 plakalı damperli kamyon, jandarma rampasından aşağıya inerken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı damperi açıldı. Dörtyol köprüsüne geldiğinde dorse üst geçide çarptı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Üst geçidin ön bölümünde hasar oluşurken, kamyonun damperi kullanılamaz hale geldi. Kaza esnasında üst geçitte yaya bulunmaması da büyük bir felaketin önüne geçti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.