Felaket son anda önlendi: Damperi açık kamyon 'üst geçide' çarptı!

Bursa’da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı. Şans eseri üst geçitte kimsenin bulunmaması büyük bir felaketi önledi.

İHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:57
Felaket son anda önlendi: Damperi açık kamyon 'üst geçide' çarptı!
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Gemlik ilçesi Bursa-Yalova yolu üzerinde 16 MDL 56 plakalı damperli kamyon, jandarma rampasından aşağıya inerken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı damperi açıldı. Dörtyol köprüsüne geldiğinde dorse üst geçide çarptı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Üst geçidin ön bölümünde hasar oluşurken, kamyonun damperi kullanılamaz hale geldi. Kaza esnasında üst geçitte yaya bulunmaması da büyük bir felaketin önüne geçti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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