Başika'da Türk askeri üssüne roketli saldırı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:55

Irak'ın kuzeyinde son dönemde Türk askeri noktalarına saldırılar arttı. Dün gece de bir askeri üs noktasına roket saldırısı yapıldı.

K24'ün bildirdiğine göre Irak'ta Musul yakınlarındaki Başika bölgesinde yer alan bir Türk askeri noktası yakınlarına 6 roket atıldı.

Roketlerin, Başika'ya bağlı "Omar Qabji" kavşağında bulunan bir araçtan atıldığı ve saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

İKİNCİ SALDIRI ENGELLENDİ

Yerel kaynaklara göre, üssün hedef alınmasının ardından ikinci saldırıya hazırlanan roket yüklü bir araç, bölgede güvenlik ve tedbir amaçlı devriye faaliyeti yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir İHA tarafından imha edildi.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmez iken işaretler bölgede faaliyet yürüten İran destekli Şii milis gruplarını gösteriyor.

ASKERİ ÜS 2 KEZ SALDIRIYA UĞRADI

İran destekli Şii milis gruplar, son dönemde Türk askeri noktalarını roket ve havan mermileriyle hedef aldığı, Türk askeri unsurlarının bölgeden çekilmesini talep ettiği bilinmektedir.

Başika'da yer alan Türk askeri üssü, daha önce Nisan ayı başlarında da iki kez saldırıya maruz kalmıştı. Üsse, 29 Mart ve 4 Nisan’da da roket saldırıları düzenlenmiş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.