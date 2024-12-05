Basılı harç pulu dönemi bitiyor: Dijital harç pulu nereden alınacak?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında getirilen yeni düzenlemeye göre, yeni yılda basılı harç pulu kalmayacak. Peki, Dijital harç pulu nereden alınacak?
Yurt dışına çıkışta alınan basılı harç pulu uygulaması sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında alınan bu karar doğrultusunda yeni yılda harç pulları dijital ortamda alınacak. Peki, Dijital harç pulu nereden alınacak?
YURT DIŞI BASILI HARÇ UYGULAMASI SONA ERİYOR
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor.
YENİ YILDA HARÇ PULU NASIL ALINACAK?
Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.
HAVALİMANINA BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI
İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı