Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

5 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 5 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2024 Perşembe, 09:42
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 5 Aralık 2024 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 958 TL

Çeyrek altın: 4 bin 972 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 813 TL

Ons altın: 2 bin 648 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 944 TL

Gremse altın: 49 bin 507 TL

Tam altın: 19 bin 742 TL

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