Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…
5 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 5 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 5 Aralık 2024 Perşembe...
Gram altın: 2 bin 958 TL
Çeyrek altın: 4 bin 972 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 813 TL
Ons altın: 2 bin 648 dolar
Yarım altın: 9 bin 944 TL
Gremse altın: 49 bin 507 TL
Tam altın: 19 bin 742 TL
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