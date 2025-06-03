Basın Ekspres'te beton mikseri devrildi: Trafik felç oldu!

Bahçelievler Basın Ekspres yan yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kaza, trafiği durma noktasına getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Begik idaresindeki 34 GSN 284 plakalı beton mikseri, Mahmutbey istikameti yan yolunda virajı alamayarak kontrolden çıktı ve devrildi. Kazada sürücü Begik hafif yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

TRAFİK FELÇ OLDU

Kaza sonrası güvenlik önlemleri kapsamında yan yol trafiğe kapatıldı. Basın Ekspres Yolu üzerinde Mahmutbey istikametinde yoğun trafik oluşurken, uzun araç kuyrukları drone kamerasıyla görüntülendi.

Yetkililer, yolu en kısa sürede trafiğe açmak için çalışmalara başladı. Kaza anı ve oluşan trafik yoğunluğu havadan kaydedilen görüntülerle gözler önüne serildi.