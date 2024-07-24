Basın İlan Kurumu Balıkesir Şubesi kapatıldı

Balıkesir Basın İlan Kurumu Şubesi kapatılarak Bursa Basın İlan Kurumu Şubesi'ne bağlandı.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:04
Basın İlan Kurumu Balıkesir Şubesi kapatıldı
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Basın İlan Kurumu’na bağlı bazı şubelerin tasarruf tedbirleri kapsamında kapatıldığı öğrenildi. Balıkesir’de hizmet veren gazeteler ve internet siteleri bundan sonra Bursa Basın İlan Kurumu Şubesi üzerinden işlem yapacak.


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