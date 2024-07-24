Basın İlan Kurumu Balıkesir Şubesi kapatıldı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:04

Güncelleme: 24.07.2024 - 12:04

Basın İlan Kurumu’na bağlı bazı şubelerin tasarruf tedbirleri kapsamında kapatıldığı öğrenildi. Balıkesir’de hizmet veren gazeteler ve internet siteleri bundan sonra Bursa Basın İlan Kurumu Şubesi üzerinden işlem yapacak.