Basın İlan Kurumu Balıkesir Şubesi kapatıldı
Balıkesir Basın İlan Kurumu Şubesi kapatılarak Bursa Basın İlan Kurumu Şubesi'ne bağlandı.
Basın İlan Kurumu’na bağlı bazı şubelerin tasarruf tedbirleri kapsamında kapatıldığı öğrenildi. Balıkesir’de hizmet veren gazeteler ve internet siteleri bundan sonra Bursa Basın İlan Kurumu Şubesi üzerinden işlem yapacak.
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