Deprem uzmanından Marmara ve Ege uyarısı: 'Basınç biriken bölgelere dikkat'

Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:27

Güncelleme: 23.07.2024 - 10:53

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ederken insanların tedirginliği sürüyor.

Dün Çanakkale'de yaşanan 4,7 ve geçen gün Adana'da yaşanan 4,1 büyüklüğünde ki depremler insanları yeniden korkuttu.

Ayrıca, sosyal medyada bilim insanlarının fotoğraflarını paylaşıp altına kendilerinin söylemediği cümleleri yazıp kehanetler yaymaları ise tepki topluyor.

“ÇUKUROVA RAHATLADI”

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, konuya ilişkin konuştu.

Çukurova bölgesinin deprem açısından rahatladığını söyleyen Baki, “Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 deprem ile Hatay rahatladı. 4,5 büyüklüğünün altındaki depremler sorun yaşatmaz. Asıl sıkıntı şu anda 2. hareket eden Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl ve Van'a kadar uzanan Doğu Anadolu Fayı'nın uzantısı. Oradaki hareket eden 2. blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Ortalama 6,3 ve 6,5 arasında yaşanacak deprem ile o bölge rahatlayacak” ifadelerini kullandı.

“BASINÇ BİRİKEN BÖLGELERE DİKKAT”

Depremler açısından Kıbrıs, Ege ve Marmara bölgelerinin izlenmesi gerektiğini aktaran Baki, “Şu anda asıl sıkıntı Kıbrıs, Ege ve Marmara bölgeleri. Basınç ve birikim oraya yöneldi. Sıkıntılı süreç orada başladı. Orada hareketlenme başladı ve iyi izlenmesi gerekiyor. Televizyonlara çıkıp halkı bilgilendiren hocalarımız lütfen sokaktaki vatandaş gibi konuşmasınlar. Birinci dereceden deprem coğrafyasındayız. Tarih boyunca bu coğrafya binlerce deprem geçirdi. Hep aynı yıkım var. 70-80 yıldan bu yana deprem öncesi önlemleri hiç alamadık. Konuşan hocalarımız, 'deprem olabilir' dememeli. Eksikliğimiz olan deprem öncesi önlemleri konuşmalı. Bütün dünya önlemini nasıl almış o yönetmelikleri anlatmamız lazım” diye konuştu.

“BİNAYI YIKAN DEPREMİN DİNAMİK KUVVETLERİDİR”

Bina yapımında yetkili kişilere yasal sorumluluk getirilirse daha dayanıklı yapıların ortaya çıkacağını vurgulayan Baki, “Meksika 7,4 ile yerle bir oldu ama önlem aldılar 8,1 ile büyük bir sorun yaşamadılar. Geçtiğimiz günlerde Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi ama onlar da hiç sorun yaşamadı. Bizler ise hep aynı acıları yaşıyoruz. Tek konuşmamız gereken deprem öncesi önlemler. Binayı yıkan depremin dinamik kuvvetleridir. Bunları yerinde ölçüp hesaplarsak ve zemin etüdünden bina yapımına kadar yapan yetkili kişilere yasal sorumluluk getirilirse bu sorun kökünden çözülecek” dedi.

Öte yandan, Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, sosyal medyada her yazılan açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.