Basın İlan Kurumu tarafından basın çalışanlarına verilen borç miktarı artırıldı: Açlık sınırını aşamadı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün “Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararı’nın Tadiline Dair Genel Kurul Kararı” dün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Basında fikren veya bedenen çalışanlara Basın İlan Kurumu tarafından borç para veriliyor, yardımlar yapılıyor. Basın çalışanlarına kurum tarafından vadesi bir yıl olmak üzere verilen borç, belli taksitler halinde kesinti yapılarak tahsil ediliyor.

Basın mesleğinde fikren veya bedenen en az 10 yıl çalıştıktan sonra, artık çalışamaz hale gelen ve yardıma ihtiyacı bulunanlara yılda en fazla bir defa muhtaçlık yardımı veriliyor. Yine yangın, deprem, sel ve bunun gibi afetler nedeniyle muhtaç duruma düşenlere de bir defaya mahsus aynı yardım yapılabiliyor. Basında belli bir süre fikren veya bedenen çalıştıktan sonra ölenlerin yardıma muhtaç ailelerine de bir defaya mahsus olmak üzere “ölüm yardımı” yapılıyor.

BORÇ VE YARDIMLAR ARTIRILDI

Bu borç ve yardım miktarlarında artış yapıldı. Verilecek borç miktarı 12 bin liradan 18 bin liraya çıkarıldı. Geri ödeme süresi ise yine bir yıl olacak. Evlenen veya çocuğu olanlar için, evlilik veya çocuğun doğum tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başvuru yapılması durumunda verilecek borç miktarı 15 bin liradan 22 bin 500 liraya çıkarıldı. Muhtaçlık yardımı ise 6 bin liradan 9 bin liraya yükseltildi.

Ölüm yardımı da 9 bin liradan 13 bin 500 liraya çıkarıldı.

Artışlar gelecek ayın başından itibaren geçerli olacak. Ancak yapılan artışlar günün şartlarına göre yine düşük kaldı. Türk-İş’in verilerine göre, ocak ayı itibariyle açlık sınırı 31 bin 224 lira. Asgari ücret 28 bin 75 lira. En düşük emekli aylığı 20 bin lira. Büyükşehirlerde 25-30 bin liranın altında kiralık ev neredeyse yok. Bu koşullar dikkate alındığında artışlar düşük kaldı.