Basın Konseyi 37 yaşında!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:23

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in ev sahipliğinde düzenlenen gecede, yüksek kurul üyelerinin yanı sıra, duayen gazeteciler, hukukçular ve akademisyenler yer aldı.

Pınar Türenç açılış konuşmasında gazetecilere yapılan baskının sonlandırılması çağrısında bulunarak “Silivri zindanlarına meydan okuyarak ifade ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya kararlıyız. Saraçhane toplantılarında sadece gazetecilik yaptıkları halde üç yıla dek hapis cezalarıyla yargılanan gerçek gazetecilere selam olsun” dedi.

Gecede Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e “Onur Üyelik” ödülü verildi. Eski bir gazeteci olan Büyükerşen törende yaptığı konuşmada Türk basın tarihine damgasını vuran sansür örneklerini anlattı. Büyükerşen, Demokrat Parti döneminde gazetecilik yaptığı Sakarya Gazetesi’nin sansürlenen bir kopyasını Pınar Türenç’e armağan etti.En çarpıcı örneği ise Büyükerşen şöyle anlattı:

''65 yıl önce Demokrat parti döneminde Eskişehir de yayınlanan Sakarya gazetesinin yazı işleri müdürü idim..Gazetelere sansür uygulatıldığında, sayfalarımız boş kalınca manşete patlıcan dolması nasıl yapılır haberini yerleştırmek zorunda kalmıştık.O günlerden bu güne yine sansür nlayışı basının tepesınde.''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise. gönderdiği mesajında, Basın Konseyi'nin üstlendiği misyonun ve sürdürdüğü mücadelenin öneminini vurguladı.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevin'den yolladığı mesajda basının toplumun vicdanı olduğunu belirterek, “Basın Konseyi'nin 37 yıldır başta basın özgürlüğü olmak üzere, toplumsal barış, adalet ve demokrasi için ortaya koyduğu duruşu çok kıymetli buluyorum” dedi.

Geceye katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de konuşmasında “medya özgürlüğünün halkın özgürlüğü olduğunu” ifade etti.

İstanbul’daki, Büyük Kulüp’te gerçekleştirilen geceye TBMM Eski Başkan Vekili Güldal Mumcu, Basın Konseyi onursal başkanı Başkanı Oktay Ekşi, İstanbul Barosu Genel Sekreteri Hürrem Sönmez, önceki Başkanlar Turgut Kazan, Filiz Saraç, İzmir,Diyarbakır ,Zonguldak Gazeteciler ve ÇGD başkanları Dilek Gappi,Felat Bozarlan, Ali ayaroğlu, Eskişehir Sakarya gaetesi sahibi Üstün Ünügür, Merkez Bankası Eski Başkanı Yaman Törüner ve Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri katıldı.