Gazetemizin yazarı Ağırel ve BirGün yazarı Soykan, şafak operasyonunda gözaltına alındı: Gazetecilere gözdağı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2025 - 04:00

Sabaha karşı evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan gazetemizin yazarı Murat Ağırel ve BirGün yazarı Timur Soykan dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazetecilere yönelik suçlamaların, Flash Haber TV’nin el değiştirme sürecinde, kanalı satın alan kişilere yönelik “tehdit” ve “şantaj” iddialarına dayandığı belirtildi.

‘ORTADA DELIL YOK’

Başsavcılığın açıklamasında, “şahısların Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Ağırel ve Soykan’ın ‘kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikâyetçi olmaları üzerine’ soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Adliyeye sevk edilen iki gazetecinin evinde yapılan aramada telefon ve bilgisayarlara el kondu. Ağırel’in avukatı Enes Ermaner, müvekkilinin başlatılan soruşturma kapsamında perşembe günü (dün) zaten savcılığa gidip ifade vermeyi planladığını ve bu durumun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bilindiğini, buna karşın gözaltı işlemi uygulandığını vurguladı. Dosyada suçlamaları destekleyecek somut bir kanıt bulunmadığını belirten Ermaner, “Flash TV’nin yeni sahibi Erkan Kork’un şikâyeti üzerine gözaltına alındılar. Kork, kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunuyor. Şikâyetin dışında ortada başka hiçbir delil yok” diye konuştu.

‘GAZETECİLİK YAPTIM’

Timur Soykan, sağlık kontrolüne götürülürken “Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bu kumpas, hepsi bitecek” dedi.

Ağırel, Emniyet’teki ifadesinde iddiaların iftira olduğunu ve sadece gazetecilik yaptığını vurguladı. Ağırel, “Flash TV’nin alınması benim için önem taşımamaktadır. Araştırdığım konu PayFix ve bunun yasadışı bahis finansman ayağıdır” derken Soykan da “İftiraların sadece Erkan Kork ile sınırlı olmadığını, yargı içerisindeki bir çetenin de bizleri susturmak ve korkutmak için hamle yaptığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MURAT AĞIREL KÖŞESİNDE YAZMIŞTI

Murat Ağırel, “Kim bu milyarlarca liralık çarkı çevirenler” başlıklı yazı dizisinde yasadışı bahis sistemine değinmiş, PayFix’in sahibi Erkan Kork’a ilişkin iddiaları ele almıştı.

Yazısında, “PayFix şirketinin yazılımsal altyapısını bahis sitelerine ödeme aracı olarak kullanarak para nakline aracılık ettiği düşünülüyor. İddiaları sormak için Erkan Kork ile iletişim kurdum” diyen Ağırel şu ayrıntıları paylaşmıştı: “Kayıt alma şartı, bir gazeteci meslektaşımın şahitlik yapması koşuluyla buluşmayı kabul ettim. Meslektaşım (Timur Soykan) ile Erkan Kork ve basın danışmanı ile bir araya geldik. Görüşmede, iddianamede ve MASAK raporlarında yer alan bilgileri sordum. Banka alımı sırasında aile ziynet eşyalarını bozdurduklarını ancak Flash Haber TV’yi nasıl satın aldıklarının ayrı bir konu olduğunu belirtti. Sermaye kaynağını sorduğumda net bir cevap alamadım.”

'BİR KARA GÜN DAHA'

Basın meslek örgütleri Soykan ve Ağırel’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC): Bir güne daha gazetecilere gözaltı kararıyla uyandık. Meslektaşlarımızın gazetecilik yapmaları engellenmemelidir. Gazetecilik suç değildir.

- İzmir Gazeteciler Cemiyeti: İfadeye gelecekleri bilinmesine rağmen ev baskınlarıyla gazetecileri gözaltına almak ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına saldırıdır.

- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS): İktidar hukuksuzlukta hız kesmiyor! Gazetecileri kriminalize etmekle gerçekleri karartamayacaksınız.

- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD): Birilerini rahatsız etse de biz söylemeye devam edeceğiz: Gazetecilik suç değildir! n DİSK Basın-İş: Halkı ve gazetecileri susturmaya çalışanlara karşı kalemimizi sıkı sıkı tutmaya devam edeceğiz.

- Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF): Toplumun haber alma özgürlüğü açısından bir kara gün daha. Gazetecilik susturulamaz!