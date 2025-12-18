Basın Konseyi, "Son dönemde kendi çıkarlarına çalışan, yaşam hakkına saygısız kalemlerin, mesleğin etik değerlerini hiçe sayıp insan haysiyetiyle oynadığı açıktır. tüm medya kurumlarının ve medya mensuplarının hayatın tüm alanlarında basın meslek ilkelerine uygun hareket etmesini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Basın Konseyi, “Gazetecilik Mesleği Liyakatsiz Kişilerden Temizlenmelidir” başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gazetecilik Mesleğinin kamusal bir görev olduğundan yola çıkarak, son dönemde kendi çıkarlarına çalışan, yaşam hakkına saygısız kalemlerin, mesleğin etik değerlerini hiçe sayıp insan haysiyetiyle oynadığı açıktır.

Bu tür “sözde” gazetecilerin, temelsiz bilgi ve iftiralarla masum insanların hayatlarına bile mal olan gerçek dışı haberlere dayalı itibar suikastı yapması asla kabul edilemez. Etik dışı sözde kalemşörler, mesleğimizin saygınlığına büyük zarar verirken, özünden de uzaklaştırmaktadır. Bu durum bütün gerçek gazetecileri utandırır hale getirmiştir. Bu sözde kalemlerin iftiralardan beslendikleri açıktır. Oysa gerçek gazetecilik, hakikatin halka ulaştırılmasıdır. Bedenini veya özel çıkar ilişkilerini, iftiralarla bütünleştirerek "gazeteci" ünvanını elde etmiş bu gibi ayıplı kişilerle hiçbir gazeteci bir arada anılmak istemez. Bu sözde gazetecilerin, meslek koridorundan çıkarılması, basın kurumlarından silinmesi için tüm sorumlulara çağrıda bulunuyoruz. Gazetecilik kisvesi altında iftira yaymak amacıyla hareket edenlerin hukuk nezdinde sorumlu tutulmaları da şarttır.

Basın Konseyi olarak tüm medya kurumlarının ve medya mensuplarının hayatın tüm alanlarında basın meslek ilkelerine uygun hareket etmesini istiyoruz."