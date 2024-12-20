Basın Konseyi'nden Suriye'de ölen iki gazeteciye ilişkin açıklama: Kamuoyunun ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir

Yayınlanma: 20.12.2024 - 16:27

Güncelleme: 20.12.2024 - 16:32

Basın Konseyi, gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye'de öldürülmesine dair iddalarla ilgili açıklama yaptı.

Gazetecilerin Suriye’de ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Basın Konseyi, gazetecilerin ölüm sebepleriyle ilgili silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı yapıldığı iddiasını gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

''Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'de gazetecilik görevlerini yerine getirirken öldürülmelerini üzüntü ile karşıladık. Ölüm sebeplerinin silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı olduğu belirtilmektedir. İki gazetecinin ölüm nedenlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve kamuoyunun ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Basın Konseyi olarak konunun takipçisi olduğumuzu duyurmak isteriz.''

DİSK BASIN-İŞ'TEN TEPKİ

Gazetecilerin ölümüyle ilgili adalet çağrısı yapan iş DİSK Basın İş, “Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin öldürüldü! Kuzey Suriye'de gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, içinde bulundukları araca 19 Aralık'ta düzenlenen SİHA saldırısında yaşamını yitirdi. Çatışma bölgelerinde canları pahasına kamuoyuna gerçeği aktaran gazetecilerin hedef alınması kabul edilemez. Gazetecileri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Filistin'de ve Suriye'de savaş bölgesindeki gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap vermelidir!” ifadelerini kullandı.