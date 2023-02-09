Basın Konseyi'nden 'Twitter'a erişim engeli' tepkisi: 'Kabul etmiyoruz!'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 00:38

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 00:38

Basın Konseyi, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından, sosyal medyaya erişimin kısıtlanmasına tepki gösterdi.

Konsey, şu açıklamayı yaptı:

'KİM YA DA KİMLER BU TÜR YASAKLAYICI YOLLARA BAŞVURUYORLARSA...'

“Halkın sesinden korkmayın, sosyal medyamıza dokunmayın.

Büyük deprem felaketini yaşadığımız şu günlerde acil ihtiyaçların iletildiği, enkaz altından yaşam sesinin duyurulduğu, acıların, duyguların paylaşıldığı, ifade özgürlüğünün yayıldığı, tek nefes alınan sosyal medya kanallarının kısıtlanmasını kabul etmiyoruz.

Twitter gibi sosyal medyanın düşmanmışçasına yavaşlatılma yoluyla engellenmesinden ve hedefe alınmasından acilen vazgeçilmesini talep ediyoruz. Kim ya da kimler bu tür yasaklayıcı yollara başvuruyorlarsa da başarılı olamayacaklar."