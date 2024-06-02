Basın toplantısıyla duyurdu: ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’

Yayınlanma: 02.06.2024 - 18:37

Güncelleme: 02.06.2024 - 18:51

YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu, İzmir'de partililerle buluştu. Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu durumdan ve AKP iktidarının 22 yıllık yönetimindeki olumsuzluklardan bahseden Mutlu, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu, parti olarak halktan aldıkları güçle Türkiye'yi ayağa kaldıracaklarını belirtti.

"Ülkemiz bir yangın yerine döndü. 22 yıllık AK Parti iktidarı tüm değerlerimizi yok etti. Atalarımızdan yadigar geleneklerimiz, sevgi ve saygı yerini tamamen kibir ve şımarıklığa bıraktı" diyen Mutlu, mevcut iktidarın söz verdiği '3-Y' (yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar) sorunlarını çözmek bir yana daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Mutlu, AKP'nin 31 Mart'ta ağır bir yenilgi aldığını ve oylarının erimeye devam ettiğini belirterek, "Bu kibir, bu halktan kopuşun sonu budur. AK Parti uzatmaları oynamaktadır. Yapılacak olan ilk seçimde gidecektir" dedi.

Mutlu, şunları söyledi:

"Halk kurtar bizi CHP, bak seni 50 yıldır ilk defa 1’inci parti yaptım, bunun kıymetini bil diyor. CHP, çay içip saray sohbeti yapıyor. Biz yerliyiz, milli ve bagajımız boş. Bizim arkamızda ne yabancı bir güç ne de bir tarikat yok. Sadece Rabbimiz ve halkımız var. Gençlere yer veren tek bir parti yok. Kadınlara değer veren tek bir parti yok. Partimde 23 yaşında, 28 yaşında, 30 yaşında genel başkan yardımcılarım var. Parti böyle olur. Memleket bu kadrolarla kurtulur.

Ya başaracağız, ya başaracağız. Başka yolu yok! İnanın bizi durduramazlar. Atatürk'e inanın, İzmir'in dağlarına inanın, hepinizin gönlünde çiçekler açacak. Kızlarımız, kadınlarımız sokakta güvenle yürüyecek. Gençlerimiz iş ve aş bulacak. Emeklilerimizin ellerinden öpeceğiz, onlara layık oldukları hayatı sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Bu aziz millete zulüm edenler gidecek. Öz be öz ‘yerliler’ gelecek. Mustafa Kemal'in askerleri gelecek."