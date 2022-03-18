Başına buz kütlesi düştü: 1 haftadır yoğun bakımda
Aracının üzerinde biriken karları temizlemek amacıyla evinden çıktığı sırada, apartmanın çatısından başına buz kütlesi düşen 67 yaşındaki Şeref Kalfaoğlu, 6 gündür yaşam savaşı veriyor. Kalfaoğlu'nun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Konya'da, aracını kardan temizleyen Şeref Kalfaoğlu'nun (67) başına, çatıdan buz kütlesi düştü. Hastaneye kaldırılan Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.
Olay, 13 Mart'ta, Seydişehir ilçesi Seyit Harun Bulvarı'nda meydana geldi. Lokantacı Şeref Kalfaoğlu, aracının üzerinde biriken karları temizlemek için evinden çıktı. Kalfaoğlu'nun başına, aracını temizlemeye başladığı sırada, apartmanın çatısındaki buz kütlesi düştü.
6 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI ERİYOR
Yere yığılan Kalfaoğlu'nu görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalfaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.
Şeref Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.
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