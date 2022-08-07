Başına odun çarpan Yüsra, yaşamını yitirdi

07 Ağustos 2022 Pazar, 09:16

Bartın'daki olay, dün akşam saatlerinde Çerde köyünde meydana geldi.

Ormandan traktörün römorkuna odun yükleyen Aksu ailesi, eve doğru yola çıktı. Bu sırada römorkta olan küçük Yüsra'nın başına odunlardan biri çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüsra Aksu, burada yaşamını yitirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.