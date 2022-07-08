Başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştü: torunu tutuklandı

08 Temmuz 2022 Cuma, 19:31

Olay, 5 Temmuz gecesi Çaycuma’ya bağlı Temenler köyünde meydana geldi. Almanya’da çalışarak emekli olduktan sonra köyüne dönen Ali Genç, iddiaya göre torunu Ender Polat tarafından evinde hareketsiz yatarken bulundu. Polat, dedesini evinde hareketsiz yatarken bulduğunu söyleyerek ekiplere haber verdi.

Eve gelen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan kontrolde Ali Genç’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaşlı adamın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü saptandı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Genç’in cansız bedeni, morga götürüldü.

Yaşlı adamın torunu Ender Polat ise yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Polat’ın 8 yıldır ilk kez Almanya’dan Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Polat, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.