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Başına taşla vurup, bıçaklamışlar... Cesedi sokakta bulundu: 4 kişi tutuklandı

Başına taşla vurup, bıçaklamışlar... Cesedi sokakta bulundu: 4 kişi tutuklandı

3.06.2026 19:39:00
Güncellenme:
İHA
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Başına taşla vurup, bıçaklamışlar... Cesedi sokakta bulundu: 4 kişi tutuklandı

Siirt’te bir şahsın sokakta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Siirt’te 27 Mayıs’ta merkez Karakol Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi’nde 42 yaşındaki Özgür Bozan, başına taşla vurulduktan sonra bıçaklanmış halde cansız bedeni sokakta bulunmuştu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında K.K., A.Y., H.K. ve A.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılık sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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