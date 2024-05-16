Başından vurularak öldürüldü: Babası ve arkadaşı tutuklandı

Yayınlanma: 16.05.2024 - 13:53

Güncelleme: 16.05.2024 - 13:53

Sinanpaşa ilçesinde 14 Mayıs gecesi silahla başından vurulan Tuğra Ali Özbanaz, tedavi için getirildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Tuğra Ali Özbanaz'ın babası Ahmet Özbanaz'ın ifadesine başvuran ekipler, onun arkadaşı Bülent Serdar Taşdemir'i gözaltına aldı. Bülent Serdar Taşdemir, ifadesinde Özbanaz ile Sinanpaşa ilçesinde bir aracın içinde birlikte alkol aldıklarını, kendisinin tuvalet ihtiyacı için araçtan uzaklaştığını, döndüğü sırada motosikletli 4 kişinin aracın yanına gelerek tabancalarla ateş açtığını iddia etti.

Kendisinin de tabancayla karşılık verdiğini kaydeden Taşdemir, ardından Tuğra Ali Özbanaz'ın yaralandığını fark ettiğini söyledi. Bülent Serdar Taşdemir'in ifadesinin ardından araçta inceleme yapan ekipler, 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Araştırmayı genişleten ekipler, Bülent Serdar Taşdemir'in iddiaları doğrultusunda, tabancayla ateş açtığı belirtilen M.D., Ş.U., A.İ.Ç. ve S.K.'yi dün gözaltına aldı. 4 şüpheliyle birlikte biri kurusıkı 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinde motosikletleriyle giderken aracı gördüklerini ancak olaya karışmadıklarını iddia etti.

Olay sonrası polis, ölen Tuğra Ali Özbanaz'ın babası Ahmet Özbanaz'ı da gözaltına aldı. Ş.U. ve A.İ.Ç. ifadelerinin ardından bırakılırken, gözaltındaki Ahmet Özbanaz, Bülent Serdar Taşdemir, M.D. ve S.K. dün akşam Sinanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Özbanaz ve Bülent Serdar Taşdemir sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, M.D. ve S.K. serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Tuğra Ali Özbanaz'ın cenazesi ise dün ikindi vakti defnedildi.