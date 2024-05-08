Sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Adana'da Mehmet A. evinin önünde tartıştığı Arda Demir'i av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 07:45
Sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
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Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde, saat 22.00 sıralarında Mehmet A., aynı sokakta oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Arda Demir ile evinin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., evden aldığı av tüfeğiyle Demir'e ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demir, yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mehmet A., cinayette kullandığı değerlendirilen silah ile polise teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 


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