Başını taşla ezerek öldürdü, ‘küfür etti’ dedi

Yayınlanma: 06.09.2023 - 13:01

Güncelleme: 06.09.2023 - 13:01

Edinilen bilgilere göre; olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Eski hastane bahçesinde bulunan kafeteryanın arkasında bir ceset bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsın kafasına taşla aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyi tarafından teşhis edilen Tuncay Erdoğar’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

“KANI GÖRÜNCE KAÇTIM”

Cinayeti işlediği düşünülen Tuncay Erdoğar’ın arkadaşı C.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.Ş.’nin ifadesinde; "Olay yerinde bana küfür etti. Önce alkol şişesiyle kafasına vurdum daha sonra yerden taş alıp, vurmaya devam ettim, kanı görünce de kaçtım" dediği öğrenildi.

C.Ş. adliyede ki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.