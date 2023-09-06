Başını taşla ezerek öldürdü, ‘küfür etti’ dedi
Tokat’ın Erbaa ilçesinde başı taşla ezilerek öldürülen Tuncay Erdoğar’ın cinayet zanlısı cinayeti küfür nedeniyle işlediğini söyledi.
Edinilen bilgilere göre; olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Eski hastane bahçesinde bulunan kafeteryanın arkasında bir ceset bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsın kafasına taşla aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyi tarafından teşhis edilen Tuncay Erdoğar’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
“KANI GÖRÜNCE KAÇTIM”
Cinayeti işlediği düşünülen Tuncay Erdoğar’ın arkadaşı C.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.Ş.’nin ifadesinde; "Olay yerinde bana küfür etti. Önce alkol şişesiyle kafasına vurdum daha sonra yerden taş alıp, vurmaya devam ettim, kanı görünce de kaçtım" dediği öğrenildi.
C.Ş. adliyede ki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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