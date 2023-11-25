Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı: 2023 ÖSYM kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 13:02

Güncelleme: 25.11.2023 - 13:03

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru belgeleri açıklandı. ÖSYM'nin düzenlediği Kaymakamlık Sınavı'nın giriş belgelerinin nasıl alınacağı internette araştırılıyor. Peki, 2023 ÖSYM kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı ne zaman?

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM, kaymakamlık giriş sınavı belgelerini açıkladı. ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre sınava giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden verilecek. Adayar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak belgelerini alabilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre Kaymakamlık sınavı 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Sınava adaylar en geç 10.00 tarihinde girebilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecek olan kaymakamlık sınavı sonuçları 28 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sonuçlarını öğrenebilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

İlgili bölümlerden mezun olan adaylar kaymakamlık için özel olarak hazırlanan sınava girmeli ve bu sınavdan en az 70 puan almalıdırlar. Tabi ki sınavın ardından girilmesi gereken mülakatlar da kaymakam olabilmek için gerekli süreçler arasında yer alır.