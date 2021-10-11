Başkan Ali Engin: Çocuklara yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır
İzmir'de Narlıdere Belediyesi, Nar Çiçekleri Anaokulu’nun 3’ncü şubesinin yapımını tamamladı. 60 öğrenci kapasiteli anaokulu, 14 Ekim'de günü kapılarını öğrencilere açacak. Başkan Ali Engin “Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. 5 yılda 5 anaokulu sözümüzü yerine getireceğiz” dedi.
Narlıdere Belediyesi tarafından Çatalkaya Mahallesi Günaydın Sokak’ta yapımı tamamlanan Nar Çiçekleri Anaokulu’nun 3’ncü şubesi, 4 sınıftan oluşacak ve 60 öğrenci kapasitesiyle eğitim öğretim verecek. 3-6 yaş arası minik öğrencileri ağırlayacak olan Nar Çiçekleri Çatalkaya Şubesi,cimnastik, müzik, İngilizce gibi beceri eğitimleriyle de çocukların gelişime katkı sunacak. Oryantasyon eğitimlerine başlayan anaokulu için 14 Ekim Perşembe günü, 17.30’da resmi açılış töreni yapılacak.
2,5 YILDA 3 ANAOKULU
Çatalkaya Şubesi ile belediye bünyesindeki 3’ncü anaokulu da tamamlanmış oldu. Daha önce açılan Yaşar Kemal Tesisleri içinde ve Narlı Mahallesi’nde açılan anaokullarıyla birlikte, Nar Çiçekleri’nde eğitim alan toplam öğrenci sayısı 185’e ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet yürüten okullar, eğitim ve öğretmen kalitesi ile velilerden de tam not aldı.
“GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ”
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "5 yılda 5 anaokulu sözü vermiştik. Çünkü çocuklara yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Anaokullarımız hem çocuklarımız için kaliteli bir eğitim yuvası hem de aileler için güvenli bir liman özelliği taşıyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın yerine geçebilecek isim
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri
- Gaziantep’e havan saldırısı
- Erdoğan kimin cumhurbaşkanı?
- Öğrenci servisi devrildi
- Avrupa’daki yurttaşlardan Erdoğan'a 'yanıt'
- Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!
- Aşıya rağmen vaka neden yükseliyor diyenlere sert yanıt!
- Piyasaların gözü saat 14.00'te