Başkan Ali Engin: Çocuklara yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır

11 Ekim 2021 Pazartesi, 14:00

Narlıdere Belediyesi tarafından Çatalkaya Mahallesi Günaydın Sokak’ta yapımı tamamlanan Nar Çiçekleri Anaokulu’nun 3’ncü şubesi, 4 sınıftan oluşacak ve 60 öğrenci kapasitesiyle eğitim öğretim verecek. 3-6 yaş arası minik öğrencileri ağırlayacak olan Nar Çiçekleri Çatalkaya Şubesi,cimnastik, müzik, İngilizce gibi beceri eğitimleriyle de çocukların gelişime katkı sunacak. Oryantasyon eğitimlerine başlayan anaokulu için 14 Ekim Perşembe günü, 17.30’da resmi açılış töreni yapılacak.

2,5 YILDA 3 ANAOKULU

Çatalkaya Şubesi ile belediye bünyesindeki 3’ncü anaokulu da tamamlanmış oldu. Daha önce açılan Yaşar Kemal Tesisleri içinde ve Narlı Mahallesi’nde açılan anaokullarıyla birlikte, Nar Çiçekleri’nde eğitim alan toplam öğrenci sayısı 185’e ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet yürüten okullar, eğitim ve öğretmen kalitesi ile velilerden de tam not aldı.

“GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "5 yılda 5 anaokulu sözü vermiştik. Çünkü çocuklara yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Anaokullarımız hem çocuklarımız için kaliteli bir eğitim yuvası hem de aileler için güvenli bir liman özelliği taşıyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.