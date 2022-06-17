Başkan Aras: Bodrum’u Akdeniz’in lideri yapmak istiyoruz

17 Haziran 2022 Cuma, 14:57

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Malta'da 12-14 Haziran tarihlerinde Akdeniz Turizm Forumu katıldı.

16 Akdeniz ülkesinin katıldığı forumda konuşma yapan Aras, Bodrum’un dünyanın dört bir yanından üst düzey gelire sahip turistlerin uğrak noktası haline geldiğini belirtti. Bodrum’un dünyaca ünlü markaların buluştuğu bir destinasyon olma yolunda söyleyen Aras, “Dünyaca ünlü otel ve restoran zincirleri kente girmek için kıyasıya rekabet halinde. Mega ve süper yatlara hizmet veren markalar ile önemli konut markaları da Bodrum'da yatırım için fırsat kolluyorlar. Şu anda Bodrum'a yapılacak yatırım bir fırsat olarak görülüyor. Çünkü Bodrum tarihiyle olduğu kadar eğlence sektörü, gastronomisi ve dillere destan mavi yolculuğuyla; yelken sporları ile kültür ve sanatın başkenti olma yolunda ilerlemesiyle adından söz ettiriyor” dedi.

TURİSTLER 'YERYÜZÜ CENNETİ' OLARAK TANIMLIYOR

3 bin 500 yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve özgün mimarisiyle öne çıkan Bodrum’un yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Aras, turistlerin bölgeyi 'yeryüzü cenneti' ve 'güzelliklerin buluştuğu yer' olarak tanımladığını ifade etti. Bodrum’un Akdeniz’in en önemli destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Aras, “Elimizdeki varlıklar ve sahip olduğumuz potansiyel Akdeniz'deki diğer tüm destinasyonlardan daha fazla. Popülaritemiz çok yüksek. Bodrum'u Akdeniz'in lider turizm merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi.

İKLİM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Konuşmasının devamında sürdürülebilir turizm gerekliliklerine değinen Aras, sürdürülebilir turizm için bilgi ve teknolojiyi daha etkin, hızlı ve duyarlı hale getirmek istediklerini belirtti. Çevre ve iklim konusunda kaygılı olan ülkelerin orta ve uzun vadede kazançlı çıkacağını söyleyen Aras, “Kısa süre önce AB Komisyonu'nun 2030 yılını hedefleyen 5 misyonundan biri olan İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişimine dahil olduk. Tüm ülkelere de bu konuda hassas olmaları ve turizmde sürdürülebilirliği yakalama çağrısında bulunuyoruz. Turizm kaynaklarını doğru kullanan ve tahrip etmeyen ülkeler bu varlığı geleceğe miras bırakabilir” ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründeki dönüşümden de bahseden Aras, turizmi karbon ayak izinden arındırmak için yeni çözümlerin üretilmesi ve yeniliği artıran yatırımların yapılması gerektiğini belirtti.

MALTA CUMHURBAŞKANI’NDAN ARAS’A ÖDÜL

Akdeniz'i kalkındıran isimlere teşekkür plaketleri sunulan gecede Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da turizm alanında yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Malta Cumhurbaşkanı George Vella tarafından başarı ödülüne layık görüldü.