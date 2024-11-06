Başkan Aras: Her bir damlaya sahip çıkmalıyız

Yayınlanma: 06.11.2024 - 15:24

Güncelleme: 06.11.2024 - 15:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Nisan ve Eylül ayları arasını kapsayan Kuraklık haritası yayımlandı. Haritaya göre Muğla en kurak şehir olarak gösterildi. Meteroloji tarafından hazırlanan haritada Muğla’nın ‘Olağanüstü Kurak’ kategorisinde yer alması dikkat çekti. Bunun yanı sıra Muğla’ya düşen yağış miktarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 azaldı.

ARAS: MUĞLA’NIN SUYUNU KORUYACAĞIZ

Kuraklığa önlem olarak birçok farklı çalışmayı hayata geçirdiklerini ve su sorununu en yakından hisseden Bodrum’da çok önemli projelerin hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, su sorunları için gelecek planının hazır olduğunu söyledi. Aras, “Bizler içme suyu konusuna sadece bugünün bir sorunu olarak bakmıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımızla Bodrum başta olmak üzere tüm şehrin sorunlarını ele alıyor ve çözüm önerileri üretiyoruz. Çok kısa süre içinde yeni yatırımlarımız hayata geçecek. Bodrum içme suyu hatlarının yenilenmesi, iyileştirilmesi ve Yarımada’ya çok ciddi oranda ilave içme suyu sağlanması konusunda önemli adımlar attık. Şuan arızalı hatların yenileme çalışmalarına başladık ve bir kısmını tamamladık. Çok kısa süre içinde bu ve daha büyük çalışmaları kamuoyundan takip edebileceksiniz. Bizler su yönetimi konusunda ortaya bir vizyon koyarak bütüncül bir yaklaşımla tüm kenti planlamak ve suyun değerini bilerek herkese kesintisiz olarak sağlamak gayesindeyiz. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor. Ancak su konusu sadece bir kurum, kuruluş veya zümre tarafından tek başına yönetilebilecek kadar basit bir konu değil. Bizler ne kadar yatırım yaparsak yapalım suyun değerini bilmeden kullanmak bu yatırımların değerini düşürecektir. O nedenle her damlayı bilinçli kullanmalı her bir damlaya sahip çıkmalıyız. Bu kuraklığın giderek artacağını göz önüne alarak suyun tasarrufu konusunda çok daha dikkatli ve öz verili olmalıyız” diye konuştu.