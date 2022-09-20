Başkan Aras Kazan’da 'Akıllı Şehircilik Bodrum'u tanıtacak

20 Eylül 2022 Salı, 16:15

Muğla’da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Kazan Dijital Haftası Forumu’na katılmak için Tataristan’ın başkenti Kazan’a gitti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 24 Eylül’e kadar sürecek olan Kazan Dijital Haftası Forumu’na Rusya, Çin, İran, Moldova ve daha birçok ülkeden belediye başkanları, bürokratlar ve bilim insanları katılırken Türkiye’den Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

Forumun bu yılki misyonu, bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınma süreçlerinin dijitalleştirilmesi için üç ana itici güç ve kaynak olan “Bilim, İş Dünyası ve Hükümetler Arasındaki İş Birliği” platformunu genişletmek olarak belirlendi.

Başkan Aras, forumda “Kent Yönetiminde Dijital Dönüşüm” adlı konu alanında “Akıllı Şehircilik Bodrum” sunumuyla uygulanan ve proje aşamasındaki çalışmalar ile ilgili olarak sunum gerçekleştirecek.

“DİJİTAL GELİŞİMİN YAKINDAN TAKİPÇİSİYİZ”

Dijital çağın gereksinimlerini, uluslararası platformlarda paylaşılan yenilikleri, belediyelerin kent yönetimindeki dijital çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürüttükleri çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Yaptığımız çalışmalar kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarıyla da iletişim ve koordinasyon içerisinde olup belirli konsept çerçevesinde Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM) ve Türksat ile iş birliği protokollerini imzalamış bulunmaktayız. Şehri tek bir noktadan yönetim ve kesintisiz haberleşmenin sağlanması amacıyla telsiz iletişim altyapısının kurulması için de çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Belediye içinde de yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda dijital gelişimin yakından takipçisiyiz. 2023 bütçesi çalışması doğrultusunda teknolojik alandaki hedeflerimizi ve vizyonumuzu geliştirecek programları ve materyalleri genişletmek ile ilgili çalışmalarımız da olacaktır.”

Başkan Aras, Kazan’da bulunacağı süre içinde Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin ve T.C. Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan ile görüşmeler gerçekleştirecek.