Başkan Aras: Turizm, yarımadamızın dünü, bugünü ve yarınıdır

Yayınlanma: 13.04.2023 - 08:51

Güncelleme: 13.04.2023 - 08:51

İstanbul TÜYAP Fuar Alanı’nda 26’ncı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) iş birliği ile 7 No’lu holde Bodrum standı kuruldu. Gerçekleştirilen açılış kokteylinde Bodrum standı çok sayıda protokol üyesi ve turizmciyi ağırladı.

Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu ve Tayfun Yılmaz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, İyi Parti Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, BODTO Meclis Üyesi Toros Demirdöven, 5 Nolu Meslek Komite Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, İMEAK DTO Bodrum Şubesi Meclis Başkanı Uğur Soyken, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, BOTAV Genel Sekreter Yardımcısı Perihan Şahin, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, BODTO üyeleri, basın mensupları ve turizm profesyonelleri standı ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

BAŞKAN ARAS: BODRUM DEMEK, TURİZM DEMEKTİR



Fuarda turizmcilere seslenen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, EMITT Fuarının önemine dikkat çekerek, “Bodrum Belediyemiz ve Bodrum Ticaret Odası iş birliği ile yeniden bir fuarda daha birlikteyiz. Hepimizin ortak gayesi olan Bodrum’umuzun turizm çıtasını yükseltmek için EMITT fuarında Bodrum standında buluştuk. Turizm, yarımadamızın dünü, bugünü ve yarınıdır. Bodrum demek turizm demektir. Kentimizi bu algı ile şekillendirmeli, tüm çalışmalarımızı bu gerçek ışığında yapmalıyız. EMITT gibi önemli bir fuarda Bodrum gibi bir turizm kenti mutlaka yer almalı ve turizm profesyonellerini buluşturmalıdır. Bodrum standı da BODTO’nun çok değerli organizasyonu ile yıllardır bunu yapıyor. Bugün burada olan Bodrum turizmi için kalbi çarpan herkesi saygı ile selamlıyorum. Herkese verimli bir fuar diliyorum” diye konuştu.

BODTO Meclis Üyesi Toros Demirdöven de fuarın ilk gününü değerlendirerek Oda üyelerinin gün boyu verimli iş görüşmeleri yaptıklarına dikkat çekti. “Standımız bugün çok sayıda protokol üyesini ve turizmciyi ağırladı. Bodrum standımızın kurulma amacı hem üyelerimize hizmet sağlamak hem de Bodrum’un tanıtımına katkı vermek.” diyen Demirdöven standa katkı veren herkese teşekkürlerini sundu.