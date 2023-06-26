Başkan Aras’tan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu’ya yanıt!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 16:10

Güncelleme: 26.06.2023 - 16:10

Kurban Bayramı vesilesiyle yurttaşlar tatil için tercih ettiği kentlerin başında gelen Bodrum’da belediye başkanı Ahmer Aras kirliliğe isyan etti.

Eski eşyaların sokağa atıldığı ve belediye ekiplerinin topladığı esnada çekilen bir video paylaşarak isyan eden Ahmet Aras bir yurttaşın yollar konusunda şikayetine, “Temmuz ayında sona erecek olan altyapı projesi nedeniyle bozulan yollarımız, bulunduğu bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı ve Karayolları sorumluluklarında. Çevreyi kirletenlere kesilecek ceza tutarı yasayla belirleniyor ve an itibarıyla bu tutarın hiçbir caydırıcılığı yok” diye yanıt verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ahmet Aras'a verdiği yanıtta “Öncelikle belirtmek isterim ki Bodrumun belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum. Bu demek oluyorki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız. Bodrum’da Bakanlığımız sorumluluğunda olan bir eksikliğin olmadığını, diğer taraftan sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz altyapı - arıtma ve bunların onarımından kaynaklı asfalt çalışmalarını da Nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız. Kışın 600 yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusun ise bir Kültür Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmenizi rica ederim” dedi.

“LÜTUF GİBİ BAHSETMENİZ, DOĞRU OLMAMIŞ”

Mumcu’ya görevinde başarı dileyerek yanıt veren Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı:

“150 yataklı devlet hastanesi 8 yılda bitirilen, yarıda bırakılan Yalıkavak yolu 10 yıldan fazla bir süredir bitirilmeyen ve doğal alanları bir biri ardına satılarak mülksüzleştirilen Bodrum'un küçük bir bölümüne Bakanlıgınız tarafından yapılan altyapı ve üstyapı çalışmasından bir lütuf gibi bahsetmeniz, doğru olmamış. Cevabınıza konu olan paylaşımımda Bakanlığınız eleştirilmemiş, şikayete neden olan altyapı çalışmalarını sürdüren farklı kurumlar hakkında vatandaşlarımıza bilgi verilmiştir. Ayrıca, Bodrum'un kış nüfusunun 600 bin kişiye ulaşması da Bakanlığınızın başarısı değil, Pandemi salgını nedeniyle aldığımız göçtür. Yaz aylarında 2 milyona yaklaşan insanın Bodrum'u tercih etmesi ise 64 yıllık mücadelemizin doğal sonucudur. Son olarak, 2003 yılında kurulan bakanlığınızın kuruluşundan 44 yıl önce Bodrum Turizm ve Tanıtma Derneği'nin kurulduğunu, Bodrum'un tüm yurt içi ve yurt dışı tanıtımının günümüzden 64 yıl önce kurulmuş olan bu dernekle başladığını hatırlatarak, Bodrum kadar güzel bir bayram geçirmenizi dilerim.”