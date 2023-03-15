Başkan Aras’tan Mehmet Cengiz’e çağrı: Otel yapma, çadır üret!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahkemenin Cengiz Holding’in Cennet Koyu’ndaki otel projesi için belediyenin ruhsat iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Mehmet Cengiz’e seslendi. Başkan Aras, “Gün Bodrum’da yeni bir lüks otel yapma günü değil, deprem bölgesindeki bez çadırların içinde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız için konforlu çadırlar üretme günü” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:33
Başkan Aras’tan Mehmet Cengiz’e çağrı: Otel yapma, çadır üret!
Abone Ol google-news

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İdare Mahkemesi’nin Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’in Bodrum Cennet Koyu’ndaki otel projesi için Bodrum Belediyesi’nin ruhsat iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermesini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Aras, İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne kararı itiraz ettiklerini bildiren dilekçe verdiklerini belirtti. 

İSVEÇ ÇADIRLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından da Mehmet Cengiz’e çağrıda bulunan Ahmet Aras, Bodrum’un lüks otele değil deprem bölgesinin çadıra ihtiyacı olduğunu söyledi.

İsveç tarafından deprem bölgesine gönderilen çadırların fotoğraflarını paylaşan başkan Aras, “Cengiz İnşaat Yöneticilerine de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tarihinin en büyük deprem felaketini yaşayan, İstanbul depremi de kapısında olan ülkemizin an itibarıyla Bodrum’daki yeni bir lüks otele değil, İsveç tarafından Hatay’a bağışlanan ve tuvaletinden klimasına kadar her türlü insani ihtiyacı karşılayan ‘Gerçek çadırlara’ ihtiyacı var. Dolayısıyla gün, Bodrum’da yeni bir lüks otel yapma günü değil, deprem bölgesindeki bez çadırların içinde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız için insanca yaşayabilecekleri konfordaki çadırları üretme günüdür çünkü, acılı insanlarımız zorda, çok zorda...” ifadelerini kullandı. 

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum)'in paylaştığı bir gönderi


bodrum belediyesi Bodrum ahmet aras Mehmet Cengiz Cengiz İnşaat Cengiz Holding Cennet Koyu

İlgili Haberler

Mahkeme Cengiz’e ‘devam et’ dedi: Cennet Koyu’nda iptal edilen ruhsata yürütmeyi durdurma kararı

Mahkeme Cengiz’e ‘devam et’ dedi: Cennet Koyu’nda iptal edilen ruhsata yürütmeyi durdurma kararı
Cengiz’in Kazdağı ‘sevdası’ bitmiyor! Köylülerin suyunu istiyorlar

Cengiz’in Kazdağı ‘sevdası’ bitmiyor! Köylülerin suyunu istiyorlar

En Çok Okunan Haberler