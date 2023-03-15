Başkan Aras’tan Mehmet Cengiz’e çağrı: Otel yapma, çadır üret!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:33

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:33

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İdare Mahkemesi’nin Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’in Bodrum Cennet Koyu’ndaki otel projesi için Bodrum Belediyesi’nin ruhsat iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermesini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Aras, İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne kararı itiraz ettiklerini bildiren dilekçe verdiklerini belirtti.

İSVEÇ ÇADIRLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından da Mehmet Cengiz’e çağrıda bulunan Ahmet Aras, Bodrum’un lüks otele değil deprem bölgesinin çadıra ihtiyacı olduğunu söyledi.

İsveç tarafından deprem bölgesine gönderilen çadırların fotoğraflarını paylaşan başkan Aras, “Cengiz İnşaat Yöneticilerine de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tarihinin en büyük deprem felaketini yaşayan, İstanbul depremi de kapısında olan ülkemizin an itibarıyla Bodrum’daki yeni bir lüks otele değil, İsveç tarafından Hatay’a bağışlanan ve tuvaletinden klimasına kadar her türlü insani ihtiyacı karşılayan ‘Gerçek çadırlara’ ihtiyacı var. Dolayısıyla gün, Bodrum’da yeni bir lüks otel yapma günü değil, deprem bölgesindeki bez çadırların içinde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız için insanca yaşayabilecekleri konfordaki çadırları üretme günüdür çünkü, acılı insanlarımız zorda, çok zorda...” ifadelerini kullandı.