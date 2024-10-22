Başkan Balaban: İller Bankası 44 milyon kesinti yaptı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 15:12

Güncelleme: 22.10.2024 - 15:12

Manisa’nın Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısı düzenleyerek yapılan çalışmaları anlattı, gündemi değerlendirdi. Başkan yardımcılarının da katıldığı basın toplantısında Ekim ayında yaptıkları çalışmaları değerlendiren Başkan Balaban, Yunusemre Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde fizyoterapi psikolojik danışmanlık hizmetinin ardından diyetisyenlik hizmetinin de başladığını söyledi. Yunusemre Kent Konseyi’nin mahalle meclisi oluşturma çalışmalarının da yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Başkan Semih Balaban, 23 merkez mahallenin 13’ünde mahalle meclislerinin kurulduğunu yıl sonuna kadar diğer mahallelerde de bu çalışmanın tamamlanmasının planladığını ifade etti. Başkan Balaban ayrıca, kent konseyinde kadın ve gençlik meclisinin de başarılı bir şekilde oluşturulduğunun altını çizdi. Ortaköy’de açtıkları Yöresel Ürünler Pazarı’nda üretici ile tüketiciyi aracısız olarak buluşturduklarını söyleyen Başkan Balaban, burada 100 tezgah kurulduğunu, önümüzdeki aylarda bu tezgahları kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

MURADİYE EK HİZMET BİNASI KASIM’DA AÇILACAK

Yunusemre Belediye Başkanı, Kasım ayı içerisinde Muradiye ek hizmet binası ve Alzheimer Merkezi’ni açacaklarını kaydederek, “Muradiye daha önce de söylediğim gibi çok önemli bir bölge. Bana göre ilçe olması gerekiyor. Muradiye ek hizmet binamızın tadilatında son aşamalara geldik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirmek istiyorduk ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle yetiştiremiyoruz. Kasım ayının ilk haftasında ek hizmet binamızı açacağız. Burada birçok birimimiz hizmet verecek MASKİ de vezne açacak. Yuntdağı’ndan gelen, Muradiye’de ikamet eden yaklaşık 30 bin vatandaşımız belediyemize gelmeden işlerini görebilecek. Alzheimer Merkezi’ni de Kasım ayı içerisinde hizmete açacağız. Derneğin Değerli Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu ve yönetimi ile işbirliği yaparak merkezi ilçemize kazandıracağız. Bu projede de son aşamaya geldik” dedi.

İLLER BANKASI KESİNTİ YAPTI

İller Bankası’nın kesintileri nedeni ile bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Başkan Balaban açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Geçtiğimiz ay İller Bankası’ndan 21 milyon TL alacağımız kesildi. Bu ay da 23 Milyon TL kesildi. Biz yine mazeret üretmeden iş üretiyoruz. Kesintilerden dolayı memur arkadaşlarımızın bu ay sosyal denge tazminatlarını ödeyemedik. Kaynak yarattığımız ilk fırsatta arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatlarını ödeyeceğiz. Her attığımız imzanın arkasındayız. Sosyal denge tazminatını kesmedik. Sendikayla bir yıllık sözleşme imzaladık. Sözümüzün arkasındayız. 2 yıl içerisinde de ekonomik anlamda belediyeyi sağlam bir yapıya kavuşturacağız”

AMATÖR SPOR KULÜPLERİ DESTEKLENECEK

Açıklamasının devamında amatör spor kulüplerine destek vereceklerini aktaran Belediye Başkan Balaban spor ve sporcuyu önemsediklerini belirterek, “Kasım ayı içinde amatör futbol kulüplerinde Yunusemre Belediyespor aracılığıyla ciddi bir desteğimiz olacak. Bunun sözünü de vermiştik. Yunusemre Belediyespor’u amatör futbol müsabakalarından çekeceğiz ve orada harcayacağımız parayı amatör kulüplere harcayacağız. Amacımız amatör spora destek vermek gençliğe sahip çıkmak, uyuşturucuyla mücadele etmek ve gençlere destek olmaktır. Amatörde U8-9-10-11-12 takımlarımız devam ediyor. Ama bir koskoca Yunusemre Belediyespor’la bir Barbarosspor’u bir Dışmahalle’yi ya da Karaköyspor’un aynı şartlarda yarışması bize göre eşit olmayan güçlerin yarışmasıydı. Biz tamamen futboldan çekildik. Sadece diğer sporlarda ve altyapıda devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"KOMİK DURUMA DÜŞÜYORLAR"

Başkan Balaban kendisine ve yönetimine son dönemde çıkan spekülasyonlara ise şu sözlerle cevap verdi: “Bir de geçenlerde bir video servis etmişler gerçekten üzücü bir durum. Komik duruma düşüyorlar. Biz hiçbir zaman yaptığımızı inkâr etmedik. 19 Eylül’de meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla tabiat parkında oturduk yemek yedik. Bazı arkadaşlarımız ben de dahil alkol aldık. Biz herkesin yaşam biçimine saygılıyız. Sanki burada bir sorun varmış gibi bunu servis etmeleri acizlik göstergesidir, komikliktir. O hesabı da son kuruşuna kadar ödedik. Yani bunlar çok ucuz şeyler. Belediye bizim belediyemiz değil, herkesin belediyesi. Ne yiyor ve ne içiyorsak cebimizden son kuruşuna kadar ödüyoruz. İl gençlik kollar seçimi vardı 6 Ekim’de. Seçimi bitirdikten sonra gençlerimiz gitti orada eğlendiler. Ama onunda faturasını son kuruşuna kadar ödediler. Muhtarlarla, STK’larla toplantı yaptığımızda o zaman onların hesabını belediyeden ödüyoruz. Bunu şeffaf bir şekilde söylüyorum. Bu toplumsal bir olgu. Ama kendi adımıza ne yaparsak biz kendi paramızı ödüyoruz bu da bir vatandaşlık yurttaşlık görevidir. Belediye geçmiş dönemlerle yaptığı gibi kimsenin çiftliği, kimsenin babasının malı değil. Bugün varız yarın yokuz. Sadece 5 yıllığına halk bizi burada temsilci olarak görevlendirdi. Halkı temsil ediyoruz. Daha sonra halk memnun kalırsa devam ederiz, memnun kalmazsa kimi tercih ediyorsa teşekkür eder saygı duyarız.”

27 EKİM'DE RETROBÜS SAHNE ALACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı adına yakışır bir şekilde kutlamaya hazırlandıklarını dile getiren Başkan Balaban Manisalıları kutlamalara katılmaya davet etti. Başkan Semih Balaban konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Kurucumuz ve kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuna en büyük hediyesi Cumhuriyet rejimi olmuştur. Ben de bu gün bu Cumhuriyet rejimi sayesinde memur bir ailenin çocuğu olarak belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Belediye olarak bayram kutlamamızı haftaya yayacağız. Barbaros ve Muradiye’de Kent Orkestrası konserimiz olacak. 27 Ekim Pazar günü de 100. Yıl Meydanı’nda Retrobüs konseri olacak. Bunların hepsini sponsorlar aracılığı ile yapıyoruz. Belediyenin kasasından ciddi bir ücret çıkmayacak. Tüm halkımızı düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyorum.”