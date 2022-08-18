Başkan Batur: Belediye Kesintileri ertelensin

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:50

Kıyı Ege Belediyeler Birliği (KEBB) toplantısı Ağustos ayı Encümen Toplantısı Kuşadası Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Selçuk Belediye Başkanı Filiz CeritoğluSengel, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay katıldı. Toplantı 17 Ağustos Depremi’nin yıldönümü olması sebebiyle Deprem Gündemi ile açıldı. Depremde hayatını kaybedenler anılırken benzer acıların tekrar yaşanmaması için konunun uzmanları ile ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Özellikle Ege Bölgesi’nde yapılacak çalışma ile “Deprem Risk Haritası”nın güncellenmesi için gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği dahilinde çalışılması karara bağlandı.



KIYI EGELİ BAŞKANLAR DA SAO PAULO’YA “HAYIR” DEDİ

Ağustos ayı Encümen toplantısının bir önemli konusu da ölüm gemisi olarak bilinen Sao Poulo oldu. Büyük tartışmalara neden olan asbestli gemi Sao Paulo’ya bir dava da Kıyı Egeli Belediye Başkanlarından geldi. Geminin Aliağa’ya getirilmesi ve söküm işleminin yapılmasına karşı olduklarını belirten Birlik Başkanı Batur, geminin durdurulması için yargıya başvuracaklarını söyledi. Batur, “İnsan ve çevre sağlığı açısından büyük riskler taşıyan bu geminin bir an önce durdurulması ve ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanından turist çeken kıyılarımızın korunması için biz de Kıyı Egeli Başkanlar olarak bu geminin karasularımıza girmeden derhal durdurulmasını istiyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak yargıya başvuruyoruz, konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

BATUR: İLLER BANKASI KESİNTİSİ ÖNÜMÜZDEKİ 3 AY ERTELENSİN

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de İller Bankası borç kesintileri oldu. Yaz aylarında yerleşik nüfusun çok üzerinde ziyaretçi ağırlayan, bu nedenle hizmet üretmede çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade eden Birlik üyesi Belediye Başkanları artan enflasyon ve ekonomik sebepler nedeniyle zor durumda olduklarını anlattılar. Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İller Bankası tarafından yapılan kesintilerin özellikle yaz döneminde 4 ay ertelendiğini de hatırlatan Birlik Üyesi Belediye Başkanları, bu yaz benzer bir karar alınmamasının yerel yönetimleri büyük bir ekonomik darboğaza ittiğini anlattılar. Bu nedenlerle bugüne kadar yapılan kesintilerin en azından önümüzdeki 3 ay ertelenmesini isteyen Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle bu 2022 yaz aylarında İller Bankası kesintileri yapılmaya devam edildi. Ancak daha önce yaptığımız toplantılarda da dile getirdiğimiz gibi yaz aylarında Kıyı Belediyelerimiz nüfusunun onlarca katı oranında misafir ağırlıyor. Bu konunun takipçisi olacağız. Öncelikle konuyu Türkiye Belediyeler Birliği’ne götüreceğiz ve kesintilerin ertelenmesi noktasında ortak hareket edilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

“BELEDİYELER MAĞDUR EDİLİYOR”

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise; yapım işleri ile ilgili ihalelerin müteahhidi tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesi ve yeni ihale için izin istenmesi konusu oldu. Birlik Üyesi Belediye Başkanları, özellikle artan enflasyon nedeniyle işin yapım ihalesini alan müteahhitlerin tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal etmeleri nedeniyle yeniden izin alma sürecinin işlediğini ancak Bakanlığın olur vermediği için hizmette aksamalar olduğu dile getirdiler. Birlik Başkanı Batur da, Belediye hizmetlerinin aksaması ile doğrudan vatandaşın mağdur olduğunu belirterek “Müteahhidi tarafından tek taraflı iptal edilen iş için yeniden izin istendiğinde Bakanlık olur vermiyor. İzin talepleri çıkmadığı ve vatandaşın mağdur edilmemesi için bir çözüm bulunması gerekiyor. Bununla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına konunun iletilmesi ve üzerinde hassasiyetle duracağımızı da hepinizin bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.