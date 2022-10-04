Başkan Batur: Konak Belediyesi bütün işlerine sahip çıkar

04 Ekim 2022 Salı, 09:32

Konak Belediye Meclisi, Ekim ayının ilk toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yönettiği oturumu, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, AKP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Ahmetoğlu ve Konak İlçe Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Deniz, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Kansoy, MHP İlçe Başkanı Yusuf Çoban ve Başkan Yardımcısı Kayhan Derya da takip etti. Başkan Batur, Meclis açılışında Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri, Kadın Aile, Kültür ve Sosyal İşler, Spor İşleri, AR-GE, Sağlık İşleri, Veteriner İşleri gibi aktif müdürlüklerin bir aylık çalışmalarını detaylı bir sunumla anlattı.

BATUR: BU KONUDA BİZE HAKSIZLIK YAPILMASIN

Başkan Batur, Kemeraltı’nda bulunan tarihi Şadırvana yapılan saldırı sonrasında yıkılmasının ardından, kamuoyunda yürütülen polemiklere sert yanıt verdi. Saldırının gerçekleştiği 31 Temmuz gününün hemen ertesinde 1 Ağustos tarihinde olay yerine giderek gerekli işlemleri vakit kaybetmeden başlattıklarını anlatan Batur, bir hafta içinde Şadırvanın projesini tamamladıklarını söyledi. Başkan Batur, ancak yapılan yazışmalar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü’nün Şadırvan’ın yapımının İzmir Valiliği tarafından yapılacağı yönünde karar verdiğini anlattı. Bunca işi yürüten kurumun yok sayılarak verilen bu karara tepki gösteren Başkan Batur, “Bütün bu işlemleri yapan belediye yok sayılıyor, biz Vakıflar Bölge Müdürlüğü yani İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından bu şadırvanın restorasyonu yapılacak deniliyor. Bizim buna da itirazımız yok. Ama bu kadar kişi uğraşmış, emek sarf etmiş, 8 günde projeyi bitirmiş ve başlama noktasına gelmiş bir belediyeye haksızlık yapıldı bence. Konak Belediyesi bütün işlerine sahip çıkar. Bütün işlerini en iyi şekilde takip eder ve en kısa sürede bitirmek için büyük bir gayret içinde olur. Bize haksızlık yapılmasın bu konuda” diye konuştu.

SİYASİ RANT ELDE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Başkan Batur, olayın siyasi malzeme yapılmasına da sert tepki gösterdi. Başkan Batur, “Durduk yerde olay çıkarılıyor. Bu konuda siyasi rant elde edilmeye çalışılıyor, üzülüyoruz. Belediyedeki arkadaşlarımın emeğine üzülüyorum. Bu iş için gece gündüz restorasyon projesi hazırlandı, kurula sunuldu. Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından Şadırvan’ın İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca yapılacak denildi. Biz de tamam dedik. Valilik bizim valiliğimiz. Devletimiz, yapacak. Mühim olan yapılan vandallık karşısında şadırvanın yapılması. O vandallık karşısında oraya kararlı bir şekilde gidip, biz bunu yapacağız dedik. Şimdi Valiliğimiz üstlenmiş. Biz bundan hayıflanmayız, gurur duyarız hep birlikte zaten bu kente bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu tür konuların siyasi malzeme yapılması gerçekten bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.

U-13 VE U-15 KADIN FUTBOL TAKIMLARINA KUTLAMA

Konak Belediyesi’ne ait Eşrefpaşa Kültür Merkezi’nde yapılan tadilat sonrasında yapılan ilk Meclis toplantısında Başkan Batur, İzmir İl Şampiyonu olan U-13 ve U-15 Kadın Futbol Takımlarını kutlarken “Kadın Futbol Takımındaki gençlerimiz ileride çok daha büyük kulüplerde İzmir’i en güzel şekilde temsil edecekler. Kendileriyle gurur duyuyorum” dedi.

SANATHANE’YE ÖDÜL

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tarihi Kentler Birliği tarafından Koruma ve Özendirme Yarışması’nda Konak Belediyesi, Basmane Eski Silahhane Binası Restorasyonu ile Başarı Ödülü’ne layık görülmüştü. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur adına ödül törenine katılan Meclis Üyesi Cenap Börühan Meclisi bilgilendirdi ve Meclis sonunda ödülü Başkan Batur’a takdim etti. Eski Silahhane binası yapılan restorasyonun ardından bugün Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi olarak Sanathane adıyla hizmet veriyor. Konak Belediye Meclisi’nin 2. Oturumunun 6 Ekim Perşembe günü yapılması oybirliği ile kabul edildi.