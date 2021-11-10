Başkan Batur'dan Ata’nın okulundan 10 Kasım mesajı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 12:27

Kardeş şehir Manastır (Bitola) ile ilişkileri geliştirmek; belediye başkanları, siyasi partilerin liderleri, sivil toplum temsilcileri ve soydaşlarla görüşmeler yapmak için Makedonya’da bulunan Başkan Batur, 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim gördüğü Manastır Askeri İdadisi’ndeydi.

Başkan Batur, 9’u 5 geçe yapılan saygı duruşunun ardından müzede Atatürk için ayrılan bölümdeki Şeref Defteri’ni imzaladı.

“Bugün Atatürk’ü çok daha iyi anlıyor, aydınlık bir Türkiye yolunda O’nun ilke ve inkılaplarının en büyük ışığımız olduğunu her zamankinden çok daha iyi biliyoruz” sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk’ün, O’nu anlamanın, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bıraktığı emanetleri korumanın ve yaşatmanın ne denli önemli olduğunu vurgulayan Batur, O’nun yolunda yürüdüklerinin altını çizdi.

“Her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe hayat dururken, bizim yüreğimizde sonsuz yasımızın sirenleri çalıyor” sözleriyle Atatürk’e duyulan özlem, sevgi ve saygıyı derinden hissettiren Başkan Batur, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyaya Emsal Olmuş Bir Büyük Deha, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde büyük bir özlem, sınırsız bir sevgi ve derin bir saygıyla anıyoruz.

Her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe hayat dururken, bizim yüreğimizde sonsuz yasımızın sirenleri çalıyor.

Bugün Atatürk’ü çok daha iyi anlıyor, aydınlık bir Türkiye yolunda onun ilke ve inkılaplarının en büyük ışığımız olduğunu her zamankinden çok daha iyi biliyoruz.

Atamız, 57 yıllık ömrüne büyük bir memleket aşkını, milyonların gönlünde yaktığı hürriyet ateşini ve bir ulusun kahramanlıklarla dolu destanını sığdırdı. Bizim ömrümüz ise onun kutsal emanetlerini korumaya, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmaya adanmıştır.

Bizler, Atatürk’ün yolundan asla sapmayız.

Bizler, Atamızın en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bağımsızlığımızın, bayrağımızın, vatanımızın, demokrasimizin ve laikliğimizin yılmaz bekçileriyiz.

Atam sen rahat uyu. Bizi senin yolundan hiçbir güç alamaz, yeminimizi kimse bozduramaz.

‘Ey Büyük Atatürk,

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.’

Önderimiz Atatürk’ü ve vatanı uğruna canını hiçe sayan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”