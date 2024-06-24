Başkan Çavuşoğlu: Belediyenin içinden geçmiş

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:33

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:33

CHP Denizli İl Danışma Kurulu Toplantısı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda yapıldı. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum’un divan başkanlığını yaptığı danışma kuruluna, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile partililer katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sıcak havada toplantı salonunu dolduran partililere gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski başkan AKP’li Osman Zolan’ı sert bir dille eleştiren Çavuşoğlu, “Sanıyorlar ki yaptıkları yanlarına kar kalacak. Öyle bir düzen kurmuşlar ki hani bir söz var ya ‘minareyi çalan kılıfını hazırlar’ emin olun ben belediye başkanı olduğumda bir şey öğrendim ki şeytan bile bunlardan korkar. Öyle bir düzen kurmuşlar ki yakalayamıyorsun. Adamı her şeyiyle biliyorsun, içinden geçmiş belediyenin. Bütün imkanlarını kendilerine seferber etmişler hepsini biliyorsun. Ama her şeyin altına imza atacak adam bulmuşlar, kılıfına uydurmuşlar. Onların bu yaptıklarını yanlarına bırakmamak için emin olun işi gücü bıraktık bunları bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

MÜHÜRLÜ TORBA İDDİASI

Bu hafta bir dosya nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Başkan Çavuşoğlu, “Adamlar turnikeyi başka çalıştırmışlar, parayı başka. Mühürlü torba diye bir sistem bulmuşlar. Bu torbalarla beraber gayrimeşru para taşımışlar. Şimdi parça parça bunları tespit ediyoruz. Şimdi öyle bir şey ki elinizde dayanacak bir hukuksal zemin bulamazsanız yapacağınız şeyler boşa gideceği için hukuksal bir zemine oturtablimek için bir çaba içerisindeyiz. İlk suç duyurumuzu Salı günü itibarıyla yapmış olacağız. Teleferikte resmiyette gösterdikleri tahsilatla gayrimeşru bilgisayara kaydettiklerini tespit ettik. İkisi arasında bugünkü parayla yaklaşık 30 milyon TL fark var sadece teleferikte. Bunları zamanla yavaş yavaş tespit edeceğiz bulacağız” dedi.

“BAŞLARINA YIKACAĞIZ”

Geçen gün de bir tanesinin iş yerine gittiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Zabıta arkadaşlar doğal olarak denetim yapıyor, imardaki arkadaşlar da denetim yapıyor. Tutulacak hiçbir yeri yok. Her şeyi yasadışı. Sayın ilçe belediye başkanımızla beraber herhalde o süreci de en kısa sürede tamamlayacağız, kaçak yerlerini başlarına yıkacağız. Çünkü onların tamamı bu fakirin, bu fukaranın, bu garibin bu yetimin hakkının olduğu yerler. O hak kimin üstündeyse gittiği yere kadar kovalayacağız. Mezarın içine girdiğinde bile kurtulamayacak. İki tane isim var o isimlerle ilgili iş yerlerini devretmeye çalışıyorlarmış, yerlerini satmaya çalışıyorlarmış. Buradan açık çağrıda bulunuyorum o yerleri alan arkadaşlar o yerlerde takibe devam edeceğimizi bilsinler. Yani malı sattık kurtulduk şansları yok, kimse gidip almasın. Alırlarsa da aynı şekilde onların nasıl arkasına düştüysek o malı satın aldıklarında da kurtulamayacaklar sattıklarında da. Çünkü onlarda sizin bizim hakkımız var” şeklinde konuştu.

DENİZLİ’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Tek tek hesap soracağını aktararak devam eden Başkan Çavuşoğlu, “Tostçu dükkanından çıkıp da Denizli’de bir sürü mağazaya sahip olabilenler Allah‘ın izniyle iktidar olduğumuzda MASAK raporlarına varıncaya kadar o paraları nasıl elde ettiklerini de tek tek takip edeceğiz. Bugün iktidar gücüyle kendilerinin bazı yerlerde dokunulmayacağını düşünen insanlar ancak bu ülkeyi terk ederse kurtulabilecekler. İçlerinden bir tanesi Dubai’ye gitme hayalleri kuruyormuş. Emin olun Dubai’de de onu buluruz, bulacağız. Çünkü bu memlekette bir inançla yola çıktık. En en ücra noktaya kadar ulaşmasını hep beraber sağlayacağız. Ben inanıyorum güzel şeyler yapacağız. Ben inanıyorum 15 belediye başkanımızla beraber Denizli’nin kaderini değiştireceğiz, yoksulun, garibanın sesi olacağız” ifadelerine yer verdi.