Başkan Çavuşoğlu tasarruf çağrısı yaptı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:30

Güncelleme: 17.03.2025 - 16:30

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Akbaş Barajı’ndaki doluluk oranının geçen yıl aynı dönemde yüzde 43 iken bu yıl yüzde 23’e gerilediğini duyurdu. Kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle su kaynaklarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten yetkililer, yaz aylarında su kesintisi riskine karşı tüm imkanlarıyla çalıştıklarını ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunarak, “Geçen yıl bu tarihlerde Akbaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 43’tü, ancak bugün geldiğimiz noktada yüzde 23 seviyesindeyiz. Umut ediyoruz ki yağışlar artar ve bu tehlikeden kurtuluruz. Ancak yağışların yetersiz kalması halinde su kaynaklarımızı dikkatli yönetmek zorunda kalacağız. Denizli halkı olarak hep birlikte suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız” dedi.

Denizli Valiliği de tarımsal sulamada yüzde 50 su kullanım kısıtlaması çalışması olduğu ve kapalı devre damlama sulama sistemleri dışında sulamaya izin vermeyeceği bildirildi./İZMİR