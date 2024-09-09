Başkan Cemil Tugay, 9 Eylül kutlamaları öncesinde mesaj paylaştı: ‘Kuruluşun kenti İzmir’

Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2024 - 04:00

15 Mayıs 1919 sabahında İtilaf Devletleri koruması altında ve İngiliz destroyerlerin himayesinde İzmir Limanı’na giren Yunan kuvvetleri, kenti ele geçirdi. 3 yıl 3 ay 24 gün süren işgalin ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, 9 Eylül 1922’de İzmir’i özgürlüğe kavuşturdu.

Düşmana son darbenin vurulduğu Büyük Taarruz’un İzmir’in kurtarılmasıyla kesin zafere ulaşması, İzmir’i hem tam bağımsız yeni bir devletin kuruluşunun hem de Anadolu’nun işgalden kurtuluşunun sembolü yaptı.

İzmir’den söz ederken “İklimi gibi sıcak insanların şehri”, “yüzü Batı’ya dönük ve çağdaş” gibi ifadelerin kullanıldığını aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm Anadolu halkının, işgal kuvvetlerine karşı verdiği Milli Mücadele’yi 9 Eylül 1922’de İzmir’de zafere ulaştırmasından kıvanç duyarız. Bu bağımsızlık mücadelesi yine İzmir’de, şehrin 15 Mayıs 1919’da işgali üzerine gazeteci Hasan Tahsin’in ilk kurşunu sıkmasıyla başlamıştır. Kurtuluşun ateşini yakan ve zaferle nihayete erdiren şehirdir İzmir. Kurtuluş Savaşı’nı imkânsızlıklar içinde imkânlar yaratarak kazanan ordumuzun ve halkımızın bağımsızlığımızı dünyaya ilan ettiği yerdir burası. İzmir’in kurtuluş günü, Türkiye’nin talihinin döndüğü tarihtir” diye konuştu.

YOLUNDAN AYRILMAYACAĞIZ

Atatürk’ün yolundan asla ayrılmayacağının altını çizen Başkan Tugay, “Bilimin, sanatın, hukukun, Aydınlanmanın yolundan şaşmadan; ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesini bir gün bile aklımızdan çıkarmadan dünyaya ilham vermeye devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağımıza, yeni kuşakları bu bilinçle yetiştireceğimize, İzmir’in dağlarında her daim çiçekler açtıracağımıza söz veriyorum. 102. yılında İzmir’in kurtuluş, Cumhuriyetin kuruluş bayramı 9 Eylül kutlu olsun!” dedi.