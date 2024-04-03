Başkan Cemil Tugay mesaiye İZBAN’da başladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, mesaiye yurttaştan gelen şikayetleri dinleyerek başladı. Sorunları görmek için önce İZBAN'a ardından da metroya da binen Tugay, vatandaşlarla sohbet etti.
31 Mart Pazar 2024 Yerel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 48,97 oy alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay. mazbatasını almadan mesaiye başladı. Sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine sabah saat 07.00’de korumasız ve plansız şekilde Şemikler durağından İZBAN’a binen Tugay, sorunları yakından gördü ve yurttaşlarla sohbet etti.
Kalabalık nedeniyle ayakta yolculuk yapan Tugay, daha sonra metroya aktarma yaparak Bornova'ya geçti. Karşılarında başkan Tugay’ı gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemedi ve fotoğraflar çektirmek istediler.
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