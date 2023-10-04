Başkan Çerçioğlu'ndan işçilere yüzde 20 zam

Yayınlanma: 04.10.2023 - 16:40

Güncelleme: 04.10.2023 - 16:40

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın 38'inci olağan kongresi Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrede konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe ilçe yaptıkları yatırımları anlattı. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerini kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez, hiç kimse karnı aç yatağa girmez. Biz CHP'lilerin en başarılı olduğu konulardan biri sosyal belediyeciliktir. Biz de Aydın'da bunu en iyi yapan belediyeyiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 4 bin 430 km yol yaptık. 4 bin 249 km hat çalışması yaptık. Aydın'a 12 milyar 523 milyon lira yatırım yaptık. CHP'liler yaptı, CHP belediyesi yaptı" diye konuştu.

"CUMA ZAMLI MAAŞ ALACAKLAR"

Türkiye'deki ekonomik şartların vatandaşları zorladığını kaydeden Çerçioğlu, "Son günlerdeki ekonomik şartlar hepimizin malumu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde bugünden itibaren taban aylığını 15 bin 600 liraya yükseltiyoruz. Personel maaşlarımıza yüzde 20 zam yapıyoruz. Personelimiz zamlı maaşlarını Cuma günü hesaplarında bulabilirler. Bu zamana kadar verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Asıl ve en büyük teşekkürüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.