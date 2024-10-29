Başkan Denizli: Cumhuriyet, bizleri aydınlatmaya devam ediyor

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 16:54

Çeşme Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi. Cumhuriyet Resepsiyonuna, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kerem Akpınar, ilçe Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Erdemir’in yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bize bu vatanı bırakmak için canlarıyla kanlarıyla bedel ödeyen atalarımızdan kalan en büyük miras, Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Atatürk’ün önderliğinde yakılan bu meşale yüzyılı aşkın süredir bizleri aydınlatmaya, güç vermeye devam ediyor. Onun “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözü, Cumhuriyetimizin temel taşı, bağımsızlık mücadelemizin en büyük kazanımıdır.”

“CUMHURİYETİMİZİN KAZANIMLARI SAYESİNDE”

Cumhuriyet’in çocuklara, gençlere, kadınlara özgürce yaşayacakları yarınlar sunan, kadın erkek genç yaşlı demeden herkesin eşit haklara sahip olduğu bir yaşamın teminatı olduğunu söyleyen Başkan Denizli, “Bugün bu topraklarda herkes hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanabiliyor, ben de Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olarak bugün burada bu konuşmayı yapabiliyorsam bu Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde. Bugün, bu değerleri yaşatmanın, çocuklarımıza ve gençlerimize Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında bir gelecek bırakmanın sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Bizler de Cumhuriyetimizin her alanda büyük başarılara ulaşması, herkese eşit hizmet sunmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Çeşme’mizi bir Cumhuriyet kenti olarak daha güzel yarınlara taşımak için, durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Denizli, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinlik, Sarı Zeybek belgesel gösterimi ve Çeşme Dans Topluluğu’nun gösterimi ile devam etti. Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve yetimler Derneği İzmir İl Başkanı Recep Doğru, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye plaket takdiminde bulundu. Etkinlik, Mücahit Yalçın Öztüfekçi ve saz ekibinin Türk Sanat Müziği Dinletisi ile son buldu. Dinleti, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.