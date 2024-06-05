Başkan Denizli: Temiz bir çevre, hepimizin sorumluluğu

Yayınlanma: 05.06.2024 - 16:49

Güncelleme: 05.06.2024 - 16:49

İzmir’de Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Ilıca Halk Plajı’ndaki kıyı temizliği etkinliğine katıldı. Turkish Marine Environment Protection Association (DenizTemiz TURMEPA) ve Local Cups Coffee Society destekleri ile düzenlenen etkinliğe; çok sayıda gönüllü de eşlik etti. Başkan Denizli, ayrıca Eşek Adası’ndaki kıyı temizliğine katıldı. Ilıca Halk Plajı ve Eşek Adası’ndaki kıyı temizliğinin yanı sıra Dalyan, Çiftlik ve Ildır’da da kıyı temizliği çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

Başkan Denizli, Dünya Çevre Günü’ne ilişkin yaptığı konuşmada, doğanın sunduğu kaynakları korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu belirterek, “Bugünü, doğaya ve çevreye olan sevgimizi ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamak için değerli buluyorum. Bugün, sadece söz vermekle kalmayıp, eyleme geçiyoruz. Ilıca Halk Plajı'nda gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği etkinliğiyle birlikte, doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Sahillerimizi, denizlerimizi ve doğal alanlarımızı korumak, sadece bugün değil; her gün üzerimize düşen bir görevdir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için adımlar atmamız gerekiyor. Bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmek, geri dönüşümü teşvik etmek ve doğaya zarar veren faaliyetlerden kaçınmak, bu adımların başında geliyor. Bugün burada başlayan bu temizlik seferberliği, yarınki güzel bir geleceğin temelini oluşturacaktır” dedi.

“GELECEK NESİLLER İÇİN DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İNŞA EDECEĞİZ”

Başkan Denizli, herkesi, çevreye duyarlı olmaya ve doğaya sahip çıkmaya davet ederek, “Dünya Çevre Günü'nü kutlarken doğanın bize sunduğu nimetlere sahip çıkmayı ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı taahhüt ediyoruz. Belki tek bir etkinlikle dünyayı değiştiremeyiz ama her birimizin küçük adımları, büyük farklar yaratabilir. Geri dönüşüm yaparak, enerji tasarrufu sağlayarak ve doğayı koruyarak, gelecek nesiller için daha güzel bir dünya inşa edeceğiz. Daha ekolojik, yaşanabilir bir Çeşme için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan ve ekibine Eşek Adası’nda yapılan kıyı temizliği etkinliğine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Denizli, “Çevre Haftası kapsamında Eşek Adası'nda gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği etkinliği, çevremize olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmanın önemli bir adımıydı. Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan ve değerli ekibi ile birlikte hareket etmek, çevremizi koruma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Temiz bir çevre, hepimizin sorumluluğu. Birlikte çalışarak, daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

7’den 70’e çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, Çeşme Belediyesi’ne düzenledikleri program dolayısıyla teşekkür etti.