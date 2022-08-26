Başkan Doğan: Sevindik Mahallemize hayırlı olsun

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sevindik Mahallesi’nde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları için protokol imzaladı. Başkan Doğan, “Çalışmalara en kısa süre içinde başlayacağız. Sevindik Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
26 Ağustos 2022 Cuma, 15:29
Başkan Doğan: Sevindik Mahallemize hayırlı olsun
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Denizli’de Merkezefendi Belediyesi üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ihalesi gerçekleştirilen Sevindik Mahallesi’nin üst yapı protokolü imzalandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Nevzat Ökmen Doğuş İnşaat yöneticileri ile Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürü’nün katılımıyla protokol imzalandı. Protokol kapsamında çalışmalar en kısa süre içerisinde başlayacak.

“VATANDAŞIMIZ RAHAT EDECEK”

Dev üst yapı hamlesine en kısa sürede başlayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sevindik Mahallemizdeki üst yapının yapılması için ihalemizi gerçekleştirdik ve protokolümüzü imzaladık. Sevindik Mahallemizde uzun zamandır beklenen üst yapı çalışmalarına en kısa süre içerisinde başlayarak vatandaşımızın yaşam standardını yükselterek ulaşım konforu sağlayacağız. İmzaladığımız protokol, Sevindik Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.


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