Başkan Duman: Bucalıların kaynaklarını, Bucalılar için kullanıyoruz

Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:14

Güncelleme: 27.12.2024 - 09:14

İzmir’in en kabalık ilçesi olarak bilinen Buca’da 9 ay önce başkanlık koltuğuna oturan Görkem Duman, Cumhuriyet Ege Buluşmaları kapsamında büromuzda temsilcimiz Mehmet Şakir Örs ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldi. Buca’nın geleceği için yaptığı projeleri ve yurttaşların taleplerine yönelik adımlarını anlatan Duman, sorularımıza yanıt verdi.

Sürekli sahada olan bir başkan olarak, yurttaşın sizden istekleri neler?

Buca’da doğmuş, büyümüş biri olarak sürekli hemşehrilerimizle temas halinde olmaya, isteklerini, ihtiyaçlarını taleplerini dinlemeye büyük bir çaba sarf ediyorum. Projelerimi oluştururken Bucalıların hayatında neyi değiştireceğiz diye her zaman sorgularım. Mahalle ziyaretlerimizde vatandaşlarımız ekonomik sıkıntıları dile getirerek yerel hizmetler konusunda taleplerini dile getiriyor. Sadece Buca değil tüm yurtta vatandaşın sıkıntısı her gün artan fiyatlar, yaşanan geçim sıkıntısı. Vatandaşlarımızın istekleri ne olursa olsun, bizlerin bu istekleri yerine getireceğimize dair inançlarının tam olduğunu görüyoruz. Biz de onların bu güvenini boşa çıkarmamak adına inanç ve kararlılık ile çalışıyoruz.

Buca’nın en önce çözülmesi gereken sorunları neler? Nüfus yoğunluğu dolayısı ile araç sirkülasyonunun çok fazla olduğu bir ilçeyiz. Bir üniversite kentiyiz. Buca’nın beş önemli noktasında bilimsel veri ve analizlerle hazırlanan tek yön aksı çalışmaları yapmak istiyoruz. Trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde, dron yardımıyla, hangi araç hangi mesafede, ne kadar zaman kaybediyor onun sayısal verilerini ve envanterini oluşturduk. Bu noktalar Buca’nın eski yerleşim yerleri ve tarihi binaları olduğu için yol genişletmesi, fiziki açıdan uygun olmadığı için battı çıktı yapma imkânı mümkün değil. Çözüm yöntemi tek yön aksını kurgulamak. Yaptığımız çalışma hayata geçtiği takdirde zaman açısından yüzde 50 tasarruf sağlamış olacağız. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Metrosu 2026 yılının sonlarında faaliyete geçecek.

3. LOKANTA ÖĞRENCİYE

Ekonomik kriz nedeniyle yurttaşın sağlıklı gıdaya ulaşmadığı bugünlerde 3. Buca Belediye Lokantası’nı açacaksınız neler söylemek istersiniz?

Yerel yönetimler olarak yoğun ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde elimizi taşın altına koymalıyız diyerek kent lokantalarımızı hayata geçirdik. İki lokanta açtık ve dört çeşit yemekten oluşan sağlıklı ve doyurucu menüleri 45 liradan hizmete sunuyoruz. Üniversite öğrencilerinin de bu hizmetten yararlanabilmesi için 3. lokantamızı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü karşısında konumlandırdık. Ekonomik kriz nedeni ile gençlerimiz sağlıklı, doyurucu gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor. Ayrıca “askıda yemek” uygulamasından en çok öğrenciler faydalanıyor. Lokantalarımız, dayanışmanın en güzel örneği oldu. Vatandaşlarımızdan, üretilecek ürünlerin belediye lokantasında kullanılması isteği ile arazi bağışında bulunanlar oldu. Kendi elleriyle uzun ömürlü gıda getirip bağışta bulunanlar var. Belediyemize ait arazilerden topladığımız zeytinlerden elde ettiğimiz zeytinyağlarını lokantalarımızda vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bucalıların kaynaklarını, Bucalılar için kullanıyoruz. “Askıda kömür” gibi dayanışmayı artıracak projelere de devam edeceğiz.

BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM

Üniversite öğrencileri için konukevi açacaksınız neler söylemek istersiniz?

Ev kiraları ve yurt ücretlerinin yüksekliği sebebiyle barınma sorunu günümüzde üniversite öğrencilerinin yaşadığı en büyük sorun. Eğitim kenti Bucamızın, İnönü Mahallesi’nde hizmete açmayı planladığımız 150 kişilik öğrenci konukevi çalışmalarında son aşamaya geldik. 4 katlı olarak tasarladığımız konukevimizde, yemekhane, dinlenme alanları, mutfak, kütüphane, ibadethane, çamaşır ve ütü odaları bulunuyor. İnternet altyapısını da oluşturduk. Ayrıca ilçemizde üniversite öğrencilerinin ders çalışabilecekleri, spor yapabilecekleri, sosyalleşecekleri hatta çamaşırlarını bile ücretsiz şekilde yıkayabilecekleri biri Tınaztepe Kampüsü, diğeri de Eğitim Fakültesi karşısında olmak üzere iki tane Gençlik Merkezimiz bulunuyor.

‘KÖY ENSTİTÜSÜ RUHU YAŞAYACAK’

Üretimi ve üreticiyi destekleyen projeleriniz neler?

Çok yakın bir zamanda ilçemizde “İyi Tarım” uygulamasına başlıyoruz. İyi tarım, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir üretim biçimi. CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Başkan Yardımcımız Erhan Adem ile tarım alanlarımızda incelemelerde bulunduk. Tarım alanında amacımız, doğal kaynaklarımızı koruyarak, tarımda sürdürülebilirlik ilkelerine uygun güvenilir ürün arzını sağlamak. Ayrıca zirai ilaç kullanımını minimize ederek gıdalarımızdaki kalıntı riskini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. En fazla tarımsal araziye sahip ilçe olan Bucamızda, Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezimizi de hayata geçirdik. Köy Enstitüsü ruhunu yaşatacak proje ile çiftçilere geleneksel ve modern üretim teknikleri, gübreleme, ilaçlama gibi konularda eğitimler verilirken çocuklar ve gençlerin de toprakla buluşması sağlıyoruz.

KÜTÜPHANEYE ATATÜRK KÖŞESİ

“Cumhuriyet’te İkinci Yüzyıl Atatürk Kütüphanesi”ni açtınız. Neler söylemek istersiniz?

Tarihi Ernest Balladur Köşkü’nde hizmete açtığımız kütüphanemizde kitaplar, gazete nüshaları ve dergilerden oluşan 2 binin üzerinde eser var. Uygarlık tarihi, felsefe, dünya siyasi tarihi, uluslararası ilişkiler, hukuk, insan hakları alanlarını kapsayan pek çok eserin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’un değerli baskıları da yer alıyor. Kütüphanemizde bir Atatürk Köşesi bulunuyor; Gazi Mustafa Kemal’in yaşam hikâyesi, devrimleri, Atatürkçü düşünce sisteminin anlatıldığı kitaplar bulunuyor. Ölümsüz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun mirası olan Cumhuriyet’e olan bağlılığımızı göstermek için yaşama geçirdiğimiz kütüphanemize sadece genç arkadaşlarımızı değil, düşünceleri ile genç kalan tüm Bucalıları davet ediyoruz.

Bu projeyi kesinlikle hayata geçirmek istiyorum dediğiniz projeniz hangisi?

Trafik sorunu için tek yön uygulamasından bahsedebilirim. Belediyemizin imkanlarıyla üreteceğimiz Asfalt Plent Tesisi’ni hayata geçirmek. Sokak hayvanları için Kaynaklar’da bir merkez. Deprem ülkemizin bir gerçeği dirençli bir kent yaratmak en büyük isteğim. Kentsel Dönüşüm Ofisleri açıyoruz. Bir de Buca’nın tarihi dokusunun yeniden canlanması çok önemli. Levanten Rotası’nı oluşturduk. Tarihi Buca Tren İstasyonu ve hattını yeniden canlandıracak tarihine uygun projelendirilerek çalışmalar devam ediyor.