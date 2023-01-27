Başkan Dutlulu projeleri yerinde inceledi
Manisa’da Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle ziyaretleri kapsamında hem hayata geçirdikleri hizmetleri inceledi hem de bölge halkının talep ve önerilerini dinledi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle ziyaretlerine devam etti. Çanakçı, Aşağıdolma, Dolma Değirmen ve Yaykın mahallerine yapılan projeleri inceledi. Hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Dutlulu’ya teşekkür etti.
Hizmet sözü verdiğini hatırlatan başkan Dutlulu, gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Halkımızın ihtiyaç duyduğu hayır yeri, aşevi, mahalle içi ve arazi yolları, çeşme tadilatları, çocuk oyun parkları ve diğer konularda tüm gücümüzle çalıştık, güzel hizmetler yaptık. Yapılan hizmetlerden halkımızın memnun ve mutlu olması bizim için en güzel haber. Her zaman halkımızın içinde olmaya ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” diyerek yeni projelerin yolda olduğunu açıkladı.
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